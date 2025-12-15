Thiago Motta dice no alla Real Sociedad, preferisce continuare a restare sul libro paga della Juve

Non sarà Thiago Motta il nuovo allenatore della Real Sociedad. L’ex tecnico di Bologna e Juventus era tra i nomi candidati per la panchina del club spagnolo. Nelle prossime ore sarà annunciato il nuovo tecnico, ovvero Pellegrino Matarazzo.

Scelto il nuovo allenatore della Real Sociedad

Secondo quanto riportato da Marca:

Pellegrino Matarazzo è il nome scelto dalla Real Sociedad per prendere la panchina dopo l’esonero di Sergio Francisco. Raggiunto un accordo verbale e diventerà ufficiale nelle prossime ore. L’altro allenatore che piaceva al club era l’italo-brasiliano Thiago Motta. Matarazzo, tecnico statunitense, è stato il vice del ct della Germania Julian Nagelsmann, quando era all’Hoffenheim, dove successivamente è tornato come primo allenatore e ha allenato anche lo Stoccarda, dal 2019 al 2022.

Thiagho Motta non ha fretta di liberare la Juventus, da cui continua a percepire 5,5 milioni di euro lordi a stagione dunque. La Real Sociedad infatti è la quarta squadra rifiutata dall’allenatore che in precedenza era stato cercato anche da Monaco, Bayer Leverkusen e Spartak Mosca. Nessuna di queste piazze gli ha fatto ritornare la voglia di mettersi in gioco e per questo resta senza una panchina: l’ultima esperienza è proprio quella in bianconero, conclusa a metà della scorsa stagione quando è stato rimpiazzato da Igor Tudor (a sua volta sostituito da Spalletti pochi mesi fa).

Thiago Motta ha rifiutato due offerte dal Brasile e l’Atalanta

Tuttosport, con un gradevolissimo articolo di Stefano Salandin, racconta le giornate di Thiago Motta fu allenatore della Juventus (per nulla rimpianto, va detto). La moglie, Angela Lee, sta mostrando su Instagram la recente novità: il cammino di Santiago di Compostela, che stanno effettuando con alcuni amici dal versante portoghese. Mentre il tecnico italo-brasiliano spera di ricevere presto una chiamata dall’Europa (ha rifiutato due offerte dal Brasile) e spera anche la Juve che nel frattempo è costretta a continuare a pagargli lo stipendio. Se si trovasse una squadra – ricorda Salandini – libererebbe una quindicina di milioni lordi. Non male per il bilancio bianconero.

Scrive Tuttosport:

Se approcciata nel modo, nei posti e con i compagni di viaggio giusti il “Cammino” resta un’esperienza affascinante e che aiuta a ricoprire ritmi e dinamiche umane: camminare fa toccare l’essenza dello spirito. Raccontano che l’idea sia stata di Angela Lee e che Thiago abbia accettato di buon grado il progetto della moglie: i due, con alcuni amici, si sono incamminati sul percorso portoghese, molto meno affollato di quello Franco-ispanico, che permette di arrivare a Compostela approcciando la Galizia da Sud. E così, mentre la moglie racconta su Instagram (Motta, come noto, non ha nessun profilo social e soprattutto nessuna intenzione di attivarlo) le curiosità dell’avventura, il marito tiene ovviamente il telefono acceso in attesa di chiamate del suo agente in vista della prossima stagione.