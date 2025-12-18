Allegri: «Quello che è successo con la panchina del Napoli, sono cose di campo»

In conferenza: «Ci sono partite un po' nervose ma non è successo niente, qualche scambio. Il Napoli ha meritato questa vittoria difendendo meglio di noi»

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli in semifinale di Supercoppa

Allegri in conferenza

«Quello che è successo con la panchina del Napoli, sono cose di campo. Ci sono partite un po’ nervose ma non è successo niente, qualche scambio. Il Napoli ha meritato questa vittoria difendendo meglio di noi. Abbiamo preso troppi gol fra Torino, Sassuolo e Napoli. Dobbiamo lavorare meglio sulla difesa. La sconfitta di stasera è un’opportunità, per andare a lavorare su questo. La partita poteva cambiare all’inizio con un episodio favorevole per noi.»

Sul mercato

«Inutile parlarne ora, stiamo facendo valutazioni e monitoriamo ma dobbiamo solo pensare a lavorare e rimettere in piedi l’ottima fase difensiva che avevamo. Sarà molto difficile raggiungere il nostro obiettivo in campionato. Ora rientriamo e pensiamo al Verona».

Stagione macchiata dall’uscita dalle coppe?

«Siamo dispiaciuti, due trofei che il Milan ha vinto, ma senza sminuire le competizioni l’obiettivo è rientrare nelle prime quattro. Questo dev’esser chiaro a tutti, l’entrata in Champions League è un salvavita per la società. Questo permette di far mercato e far entrare soldi. Siamo dispiaciuti per stasera ma i ragazzi devono essere arrabbiati ma sfruttare questo ko in opportunità di crescere. Non sarà facile entrare nei primi quattro posti.

Ringraziamo i tifosi arabi che ci han dato grande affetto, ci dispiace averli delusi se non abbiamo raggiunto la finale. Ora ci impegneremo tantissimo per tornare in Champions l’anno prossimo. Stasera non abbiamo parlato ancora di mercato, pensiamo solo a lavorare: al mercato ci pensa la società».