Sul Financial Times Tether accusata di aver venduto una sua attività a società da loro controllate

I dirigenti di Tether sono accusati di vendere Peak Mining, azienda di mining di bitcoin di Northern Data, a società da loro controllate, rivelando le intricate relazioni finanziarie tra il colosso delle stablecoin e i suoi investimenti strategici. Elkann aveva indubbiamente fiutato qualcosa. L’inchiesta del Financial Times.

Tether nel mirino dell’inchiesta del Financial Times: i dettagli

Si legge sul Financial Times:

“Tether è l’azionista di maggioranza dell’operatore tedesco di data center per l’Ia Northern Data che a novembre ha annunciato la vendita della sua attività di mining (il processo in cui computer potenti confermano le transazioni su una blockchain, ossia un registro digitale delle operazioni e creano nuove monete o token, ricevendo ricompense per il lavoro svolto, ndr) di bitcoin, Peak Mining, per un valore fino a 200 milioni di dollari. “Gli acquirenti sono stati successivamente indicati in una comunicazione regolatoria statunitense come Highland Group Mining Inc, Appalachian Energy Llc e 2750418 Alberta Ulc.

“Un documento depositato alle Isole Vergini Britanniche mostra che i direttori di Highland Group sono Giancarlo Devasini, cofondatore e presidente di Tether, e Paolo Ardoino, amministratore delegato della società emittente della stablecoin. Secondo un documento societario canadese, l’unico direttore della società con sede in Alberta è Devasini. Non è chiaro chi gestisca Appalachian Energy, con sede nel Delaware. I nomi dei direttori di queste società non erano mai stati riportati in precedenza.”

“L’operazione dimostra come i vertici di Tether stiano gestendo una parte del loro vasto impero multimiliardario attraverso la vendita di asset a società che essi stessi controllano. Tether, Devasini e Ardoino hanno rifiutato di commentare. Northern Data non ha risposto a una richiesta di commento.”

L’indagine di settembre

“A settembre, gli uffici di Northern Data in Germania e Svezia sono stati perquisiti da procuratori europei nell’ambito di un’indagine per presunta frode fiscale. Le autorità stanno verificando se la società sia stata coinvolta in una “frode Iva su larga scala”, con danni stimati per oltre 100 milioni di euro di tasse non versate.”

“La vendita di Peak Mining segue un precedente tentativo di cederla a un’altra società controllata da Devasini. Ad agosto, Northern Data aveva dichiarato di aver raggiunto un accordo non vincolante per vendere il miner per 235 milioni di dollari a Elektron Energy, descritta come una “società privata di mining di bitcoin”. Documenti delle Isole Vergini Britanniche mostrano che il direttore della società è Devasini.”