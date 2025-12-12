Spinazzola: «dal primo minuto si è visto che il Benfica aveva un’altra energia. Mourinho l’ho trovato ringiovanito»

Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di Radio Crc dopo il match perso di Champions contro il Benfica e l’avvicinarsi della prossima partita di campionato, contro l’Udinese.

Le parole di Spinazzola

Su Benfica-Napoli:

«Dal primo minuto si è visto che loro avevano un’altra energia: arrivavano prima sulle seconde palle, vincevano più contrasti e lo abbiamo visto anche oggi in riunione. È mancata un po’ di gamba, un po’ di brillantezza e questo si è visto. Mourinho? L’ho ritrovato bene, anche ringiovanito. Crediamo nel passaggio del turno in Champions League, ci sono ancora 6 punti in palio. Ora, però, non è il momento di pensarci perché abbiamo tanto altro da fare e da giocarci. Dobbiamo ragionare un passo alla volta. Con la difesa a tre ovviamente sei più coperto, perché aggiungi un difensore di peso, però a livello di scalate cambia il giusto, perché è dall’inizio dell’anno che stiamo lavorando molto uomo su uomo».

Udinese-Napoli:

«Non esistono partite facili, nemmeno sulla carta. Se non metti intensità, cattiveria, fisicità, caratteristiche che l’Udinese ha, diventa difficile. L’Udinese è una squadra alta, credo che sarà una partita molto fisica. I concetti sono più o meno sempre gli stessi, quindi, anche se giochiamo con molta frequenza, sappiamo cosa fare».

Infine, ha dichiarato sul riposo dei giocatori e sulla semifinale di Supercoppa, giovedì prossimo contro il Milan:

«L’unica cosa importante ovviamente, per chi ha giocato 90 minuti, è riposarsi e recuperare. La preparazione della partita è molto simile alle altre. Gli impegni ravvicinati si gestiscono con il recupero, cerchiamo di fare tutto il possibile per recuperare: dall’alimentazione al sonno, dall’allenamento ai massaggi. Supercoppa? Giochiamo per un trofeo e per misurarci anche con una grande squadra come il Milan. Ma per ora stiamo pensando solo all’Udinese, perché ora è importantissimo svoltare subito e cancellare la partita persa contro il Benfica».