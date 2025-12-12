Salah torna tra i convocati del Liverpool, la chiacchierata con Slot è servita

Il tecnico aveva annunciato che gli avrebbe parlato prima di diramare la lista. Tuttavia, il giornalista Ben Jacobs afferma: ci saranno ulteriori discussioni sul futuro di Salah dopo la Coppa d'Africa.

Mohamed Salah è tornato nella lista convocati del Liverpool per il match contro il Brighton di domani.

Salah convocato da Slot

Arne Slot aveva annunciato in conferenza stampa stamani che avrebbe parlato con il calciatore dopo le dichiarazioni fuori luogo dell’egiziano in seguito ad alcune partite in cui era rimasto in panchina. Contro l’Inter in Champions Salah non era tra i convocati.

Come riportato dal giornalista Ben Jacobs su X, però:

ulteriori discussioni sul futuro a lungo termine di Salah sono previste al ritorno dell’egiziano dalla Coppa d’Africa il mese prossimo.

Dunque, il suo futuro è ancora in bilico, dopo aver firmato un nuovo contratto quest’estate che lo lega al Liverpool fino a giugno 2027.

Secondo il Times Salah soffre della sindrome della “superiorità illusoria”. Crede di essere molto meglio di quello che è. E non è un editoriale isolato quello di Matthew Syed: è difficile trovar qualcuno sulla stampa inglese che parteggi per la star egiziana nella rottura con il Liverpool. Per il Times “Salah è un calciatore fenomenale e anche un bravo ragazzo. Ma ecco il punto: non è stato presente alle gare in questa stagione. Forse l’età lo sta mettendo a dura prova, forse sta faticando in un nuovo contesto, forse qualcos’altro. Arne Slot, chiaramente un allenatore che desiderava ardentemente la vittoria della squadra (e che è stato determinante nell’aiutare Salah a raggiungere vette superlative la scorsa stagione), lo ha relegato in panchina”.

“Persino i tifosi del Liverpool, molti dei quali idolatrano il giocatore, hanno cantato il nome di Slot questa settimana, non perché siano innamorati della forma del club in questa stagione, ma per sottolineare un concetto diverso: nessun giocatore è più importante della squadra”.