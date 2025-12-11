Salah si lagna perché soffre della sindrome della “superiorità illusoria” (Times)

La stampa inglese parteggia per il Liverpool e Slot, persino i tifosi hanno scelto: Salah faccia come Beckham nel Real di Capello, lavori di più

Secondo il Times Salah soffre della sindrome della “superiorità illusoria”. Crede di essere molto meglio di quello che è. E non è un editoriale isolato quello di Matthew Syed: è difficile trovar qualcuno sulla stampa inglese che parteggi per la star egiziana nella rottura con il Liverpool. Per il Times “Salah è un calciatore fenomenale e anche un bravo ragazzo. Ma ecco il punto: non è stato presente alle gare in questa stagione. Forse l’età lo sta mettendo a dura prova, forse sta faticando in un nuovo contesto, forse qualcos’altro. Arne Slot, chiaramente un allenatore che desiderava ardentemente la vittoria della squadra (e che è stato determinante nell’aiutare Salah a raggiungere vette superlative la scorsa stagione), lo ha relegato in panchina”.

“Salah, come avrete capito, è furioso. Slot è contro di me! Mi hanno scaricato! In effetti, la sua intervista della scorsa settimana è stata un caso paradigmatico del tipo di atteggiamento lamentoso che emerge da un acuto senso di superiorità illusoria”.

“L’ironia, ovviamente, è che per raggiungere la vetta, gli atleti aspiranti hanno bisogno di una spiccata forma di realismo forense. A meno che non siano disposti a lavorare sui propri punti deboli, a meno che non siano spietati nel trovare modi per migliorare, non raggiungeranno mai la vetta. Questo è il percorso di Salah in tutto e per tutto. Il problema sembra presentarsi quando un giocatore che ha raggiunto livelli di prestazione elevati, e che ha iniziato a perdere colpi, fatica ad adattarsi alla nuova realtà. Il suo senso di preminenza non è più giustificato dalle capacità attuali”.

“Non è che il Liverpool non conosca questa storia: John Barnes si è reinventato magnificamente nel crepuscolo della sua carriera. Si pensi anche a Ryan Giggs, Thierry Henry, James Milner e David Silva: tutti giocatori abbastanza consapevoli da rendersi conto che il loro posto in squadra non poteva basarsi sulle glorie passate. Salah, però, non è nemmeno lontanamente vicino a questo livello”.

“Persino i tifosi del Liverpool, molti dei quali idolatrano il giocatore, hanno cantato il nome di Slot questa settimana, non perché siano innamorati della forma del club in questa stagione, ma per sottolineare un concetto diverso: nessun giocatore è più importante della squadra”.

Il Times fa l’esempio di David Beckham con Fabio Capello al Real Madrid. “Fu un’esperienza frustrante per un giocatore che aveva vinto tanti trofei. Avrebbe potuto facilmente inasprirsi, forse persino sfogarsi con una smorfia di dolore. Ma aveva un atteggiamento piacevolmente diverso”.

Il mondo è pieno di “parlamentari di basso rango che pensano che il primo ministro sia un idiota, attori che detestano i registi che li ignorano per ruoli di rilievo, contabili che odiano i loro capi perché non sono ancora stati nominati soci. Se uno non ce l’ha fatta, non vale almeno la pena di considerare la possibilità che il capo non sia un illuso o che covi una vendetta personale, ma abbia notato una nostra lacuna? In questo modo, invece di rimuginare o rimuginare (o rilasciare interviste petulanti dopo la partita), troviamo nuovi modi per migliorare”.