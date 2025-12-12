Slot: «Salah? Non ho motivi per volerlo mandare via, parlerò con lui»

«Io e la società abbiamo deciso di non convocarlo per il match contro l'Inter. La dirigenza mi lascia carta bianca su chi convocare, o chi schierare in campo».

Il tecnico del Liverpool Arne Slot ha parlato alla vigilia del match contro il Brighton in merito alla situazione legata a Mohamed Salah, lasciato fuori rosa, e dopo lo sfogo dell’egiziano.

Le parole di Slot

«Quello di cui ho bisogno è una conversazione con lui prima della partita col Brighton. Non ho motivi per non volere che lui rimanga».

Slot ha anche parlato dell’esclusione di Salah contro l’Inter:

«Penso che abbiamo deciso come società di non portarlo alla partita con l’Inter. Sono sempre in contatto con la dirigenza, ma quando si tratta di prendere decisioni sulla formazione o sui convocati, mi lasciano carta bianca. Questo non vuol dire che non parlo con loro. Se un giocatore è convocato o gioca, dipende esclusivamente da una mia decisione».

Athletic ha parlato con vari club e agenti, compresi alcuni vicini al Liverpool, per capire le ragioni dello sfogo (con cui Salah ha di fatto ufficializzato il suo prossimo addio al Liverpool) e quali potrebbero essere le sue prossime mosse. L’idea più diffusa è che Salah abbia deciso di parlare così chiaramente o per forzare la mano e ottenere una cessione, oppure per fare pressione su Slot già sotto osservazione per i risultati deludenti nella difesa del titolo in Premier League.

Il club, però, ribadisce di non voler venderlo: Salah è sotto contratto fino al 2027 e la sua esclusione dall’undici titolare era considerata una soluzione temporanea. A Liverpool sono sconcertati dalla rapidità con cui la situazione è precipitata, ma ritengono che ora la palla sia nel campo del giocatore: spetta a lui chiarire le proprie intenzioni. Se vuole andare via, deve spiegare come, e il club potrà decidere il da farsi. Al tempo stesso, c’è la consapevolezza che, se Salah dovesse rimanere fermo sulle sue posizioni e non si trovasse un accordo, la situazione diventerebbe insostenibile. L’entourage del giocatore e il club, interpellati, non hanno ancora commentato.