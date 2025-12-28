De Laurentiis: «Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky…». È materiale per i rabdomanti del pensiero

De Laurentiis: «Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky…». Che cos’ha ascoltato il presidente?

Solito tweet del presidente Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria del Napoli per 2-0 sul campo della Cremonese: “Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi. Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky… Forza Napoli Sempre!”

La partita la trasmetteva Dazn, evidentemente De Laurentiis ha ascoltato i commenti a Sky, oppure chissà cosa intendesse. È materiale per i rabdomanti del pensiero.

Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi. Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky… Forza Napoli Sempre! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) December 28, 2025

De Laurentiis: «Se Dazn ci dovesse abbandonare come è successo in Francia, saremmo tutti nei guai»

Aurelio De Laurentiis sul palco del Galà del calcio, a Sky Sport:

C’era Fabio Caressa che lo intervistava:

«Le Nazionali? Se fossimo meno club, chiuderemmo il campionato anzitempo. E faremmo in modo che le Nazionali non ledano le società.

«Il punto sono le retrocessioni, più che il numero di società. Se hai la spada di damocle di retrocedere e sei più piccola di Roma Napoli Juventus Inter, Milan, hai paura di investire. L’Nba le retrocessioni non le ha e i club sono diventati tutti miliardari».

Caressa prova a parlare di merito sportivo.

«Lascia perdere il merito sportivo, vorrei organizzare gli stati generali del calcio, vorrei vedere i proprietari dei fondi, vorrei vedere i proprietari veri delle società che non appaiono mai e dovrebbero fare la gavetta in un contesto di cui capiscono poco.

«A gennaio dobbiamo decidere cosa faremo l’anno prossimo Se Dazn ci dovesse abbandonare come ha abbandonato la Francia, saremmo tutti nei guai».

Caressa prova a fermarlo: «non è elegante da parte nostra parlare di questo».