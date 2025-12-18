Raspadori e Frattesi cercano spazio verso il Mondiale: Juve, Roma e Lazio attente (Repubblica)

Raspadori e Frattesi cercano spazio, opportunità, una vetrina. Soprattutto ora, con i Mondiali distanti appena sei mesi. È questo il pensiero che accomuna i due azzurri: l’Italia dovrà passare dai playoff per volare in America e nessuno dei due vuole restare a guardare. Per ritrovare continuità, però, serve cambiare squadra.

Scrive la Repubblica:

“Raspadori ha segnato ieri in Coppa del Re il suo secondo gol con l’Atletico Madrid, ma è stata appena la quarta presenza da titolare. Situazione simile per Frattesi, che Cristian Chivu ha fatto scivolare indietro nelle gerarchie del centrocampo dell’Inter: oggi è la settima scelta, alle spalle anche di Zielinski, Sucic e Diouf.

Il commissario tecnico Gattuso continua a convocarli, erano presenti anche nelle ultime gare della Nazionale, ma è il primo a spingerli verso club che possano garantire maggior minutaggio. Raspadori piace alla Roma, che cerca un attaccante capace di muoversi anche sulla trequarti, ma attenzione alla Lazio: Sarri lo immagina come falso nove. Si ragiona su un prestito con diritto di riscatto, tenendo conto che l’Atletico lo ha acquistato dal Napoli per 22 milioni più bonus la scorsa estate“.

Frattesi e Raspadori sul mercato

Riporta la Repubblica:

“Nonostante il momento complicato all’Inter, Frattesi resta molto richiesto. Spalletti, che lo ha valorizzato in Nazionale, lo vorrebbe alla Juventus. L’ipotesi di uno scambio con Kephren Thuram è tramontata rapidamente, ma l’interesse bianconero resta vivo. C’è concorrenza: la Roma potrebbe inserirsi in caso di cessione di Baldanzi, mentre anche il Napoli osserva con attenzione.

Conte ha chiesto a De Laurentiis un rinforzo a centrocampo e il presidente continua a pensare a Kobbie Mainoo, possibile colpo dal Manchester United. Il giovane inglese non rientra nei piani di Amorim, avendo collezionato solo 12 presenze e nessuna da titolare, ma il club inglese vorrebbe attendere la fine della Coppa d’Africa prima di dare il via libera alla cessione.

Sei mesi fa il Napoli ha cercato senza successo anche un esterno destro, ideale alternativa a Di Lorenzo, e a gennaio potrebbe riprovarci. L’ultima idea è Moris Valincic, 23enne della Dinamo Zagabria valutato 18 milioni. Piace anche all’Inter, che ritroverà Dumfries solo a metà marzo dopo l’operazione alla caviglia.

Il club nerazzurro segue anche Palestra, rivelazione del campionato: i discorsi sono rimandati a giugno, quando terminerà il prestito al Cagliari e l’esterno tornerà all’Atalanta. La Dea aveva rifiutato 25 milioni un’estate fa, ora ne chiede 40″.