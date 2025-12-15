Raspadori vuole lasciare anche l’Atlético Madrid, fa troppa panchina proprio come a Napoli

L’ultima, ormai ricorrente negli ultimi mesi, parla di un possibile ritorno di Giacomo Raspadori in Serie A. Mancano 15 giorni all’apertura del mercato invernale dell’Atlético Madrid e si moltiplicano le voci.

Scrive Mundo Deportivo:

“L’avventura spagnola dell’attaccante italiano potrebbe avere un epilogo improvviso e inatteso, soprattutto a causa del poco spazio trovato finora dall’ex Napoli. Nelle ultime tre partite ha giocato appena 18 minuti, nel match contro l’Athletic Bilbao. Non è sceso in campo né contro il Psv né contro il Valencia.

L’ultima volta da titolare risale a fine settembre, in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Finora ha iniziato solo tre partite, mettendo insieme un gol e un assist in circa 300 minuti complessivi”.

Raspadori già torna dalla Spagna

Riporta Mundo Deportivo:

“La Roma vorrebbe riportarlo in Serie A. Arrivato la scorsa estate all’Atlético, Raspadori ha avuto un impatto limitato nella prima parte di stagione sotto la guida di Diego Simeone. La Roma di Gian Piero Gasperini, così come altri club italiani, lo ha messo in agenda.

Raspadori ha un contratto con l’Atlético Madrid fino al 2030 ma, a 25 anni, ha già lasciato Napoli in passato per lo stesso motivo: troppo tempo in panchina. L’operazione non è semplice, perché l’Atlético ha investito 22 milioni di euro più quattro di bonus e punta a recuperare la spesa”.

E conclude:

“Gasperini, che lo segue dai tempi dell’Atalanta, ritiene che le sue caratteristiche siano ideali per il lavoro richiesto ai suoi attaccanti. Mentre la Roma lavora anche per prendere un centravanti (Zirkzee è il nome principale), la priorità resta un giocatore offensivo capace di agire da esterno, trequartista o seconda punta. Un ruolo in cui Raspadori si inserisce alla perfezione.

Il nodo resta la formula: la Roma preferirebbe un prestito con diritto di riscatto o con obbligo a determinate condizioni, mentre l’Atlético Madrid, se dovesse aprire, vorrebbe rientrare dell’importante investimento fatto”.