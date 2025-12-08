Questa Juve non dà mai l’impressione di poter vincere (Corsport)

Luciano Spalletti con la Juventus ha perso contro il suo Napoli al Maradona. Una sfida di fatto dominata da Conte che ha gestito la gara in tutti i 90 minuti, portando a casa un risultato prezioso. Ivan Zazzaroni ha commentato la gara sul Corriere dello Sport, evidenziando come la sfida contro il Napoli non sia un unicum nel panorama della Juventus di questa stagione

“E che questa Juve non dà mai l’impressione di poter vincere, e non mi riferisco esclusivamente alla sfida col Napoli. Il ritorno di Luciano a Napoli è riassumibile in alcune espressioni del viso: sembrava afflitto da un complesso di inferiorità occasionale”.

Del resto il Napoli da settimane gioca nonostante i numerosi assenti per infortunio, una cosa sottolineata anche da Spalletti in conferenza che ha parlato di una gara a chi piange di più in tal senso

“da settimane Conte gioca con due terzi di Napoli, ieri gli mancavano De Bruyne, Meret, Lobotka, Gilmour, Anguissa, Gutierrez e naturalmente Lukaku. Non trascuro tuttavia le due assenze pesanti di Spalletti: Bremer e Vlahovic non hanno alternative credibili, mentre Gatti, l’altro infortunato, non sembra godere della fiducia del tecnico”.