Persino a Yamal tocca la fase difensiva: contro l’Atletico è stato il giocatore con più recuperi palla (ben 9)

Ne parla Marca. Tutto quel sacrificio non ha impedito a Yamal di segnare 7 gol e fornire 9 assist nelle ultime 18 partite tra Liga e Champions League

Lamine Yamal non è più solo talento e dribbling: l’esterno del Barcellona ha fatto un grande salto di qualità anche nel lavoro difensivo. Contro l’Atletico ha guidato la squadra nei recuperi palla, confermando la crescita auspicata spesso da Hansi Flick. Ne parla Marca.

Yamal primo per recuperi palla contro l’Atletico: i dettagli

Ecco cosa scrive Marca:

“Non c’è dubbio che Lamine Yamal sia uno dei migliori giocatori al mondo. Ma c’era un aspetto del calcio in cui, secondo Hansi Flick, doveva migliorare: il contenimento del gioco avversario. Infatti, l’esterno ha mostrato alcune carenze nel costringere l’avversario, sotto pressione, a commettere errori. Era difficile per lui sacrificarsi nei compiti di contenimento e allo stesso tempo concentrarsi sul gioco offensivo e verticale.”

Le parole di Flick

“Hansi Flick lo ha rimproverato più di una volta: «Per passare al livello successivo, uno o due passaggi in più, devi impegnarti, il talento non basta. Non si tratta solo di giocare con la palla, ma anche di difendere. È quello che ci serve da Lamine e da tutti i giocatori,» ha detto Flick alla fine di settembre, ad esempio, nella preparazione del match di Champions League contro il Psg, anche se è un discorso ricorrente nell’ex allenatore del Bayern Monaco. «Non si tratta solo dei quattro difensori. Si tratta di centrocampisti e attaccanti… Che sono quelli che iniziano la pressione. È quello di cui ho bisogno da ogni giocatore in campo: pressing,» ha detto qualche giorno fa e con un po’ di rabbia, dopo la sconfitta contro il Chelsea.”

La risposta di Yamal

“Ma la risposta di Lamine non si è fatta attendere. Contro l’Atletico Madrid, 19esima giornata di Liga anticipata a martedì 2 dicembre per la Supercoppa di gennaio, è stato il giocatore con più recuperi di possesso palla: un totale di 9, negli 87 minuti in cui è stato in campo. Ha persino superato Pedri in questa statistica, che ne ha recuperate 8. “

“Ma tutto quel sacrificio per costringere gli errori avversari non ha impedito al crack del Barça di continuare a brillare nei suoi compiti offensivi. Lamine ha segnato sette gol e fornito 9 assist nelle 18 partite tra LaLiga e Champions League in cui è intervenuto. È, infatti, il giocatore che ha effettuato il maggior numero di passaggi finali in campionato e nelle cinque principali leghe europee. Allo stesso modo, l’ala internazionale guida la classifica dei dribbling. Nella competizione spagnola ne ha 60 (9 contro l’Atlético). Nessuno meglio di lui. Il giocatore di Rocafonda è già un calciatore completo.”