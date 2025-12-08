Per i prossimi Mondiali la Fifa ha varato la “pausa idratazione” che interromperà le gare al 22′ del primo e del secondo tempo

Il calendario dei Mondiali 2026 è nato da una notte di lavoro febbrile al Kennedy Center, dove una quindicina di dirigenti Fifa hanno assemblato il programma più complesso nella storia del torneo. Tra simulazioni, vincoli televisivi e meteo, il team ha dovuto distribuire 72 partite in 16 città attraverso quattro fusi orari. La sfida maggiore è stata conciliare viaggi, equità sportiva e orari globali, mantenendo cluster regionali senza avvantaggiare nessuna squadra. Hanno cominciato un attimo dopo il sorteggio e finito alle 4 del mattino. Il risultato è un “puzzle” monumentale, frutto di due anni di preparazione e una notte interamente in bianco.

Durante il mondiale per club di questa estate negli Stati Uniti, le partite pomeridiane sono state fortemente condizionate dalle alte temperature e dall’umidità. Tuttavia, quegli orari restano i migliori per il pubblico televisivo europeo. Il clima preoccupa anche per il Mondiale in vista. Cinque dei sedici stadi che ospiteranno il torneo, in USA, Messico e Canada, hanno un tetto, ma molti altri, come quelli di Miami e New York/New Jersey, dove si giocherà la finale, non offrono alcuna copertura per tifosi o giocatori. Proprio per salvaguardar ei calciatori si era pensato di spostare le partite che andrebbero in onda in Europa all’1 di notte.

La Fifa ha trovato una nuova soluzione: stopperà ogni partita al 22′ del primo e del secondo tempo. Due stop di tre minuti ciascuno per permettere ai calciatori di idratarsi. Di fatto uno stop a metà di ogni tempo, le partite si divideranno così in quattro mini-tempi. Viene definita “pausa idratazione”, ma darà comunque agli allenatori l’occasione di parlare con i propri calciatori il che trasformerà per partite in quattro mini tempi.

Il calendario dei Mondiali 2026

L‘Italia se riuscirà a superare i playoff sarà in un buon raggruppamento con Canada, Svizzera e Qatar. Francia e Inghilterra quelle meno fortunate tra le big.

Gruppo A Messico, Sudafrica, Corea del Sud, vincente del playoff tra Danimarca, R.Ceca, Macedonia e Irlanda​

Gruppo B Canada, Svizzera, Qatar, vincente del playoff tra Italia, Irlanda del Nord, Bosnia e Galles

Gruppo C Haiti, Brasile, Marocco, Scozia​

Gruppo D Usa, Australia, Paraguay, vincente del playoff tra Turchia, Romania, Slovacchia e Kosovo

Gruppo E Germania, Ecuador, Costa d’Avorio, Curaçao​

Gruppo F Olanda, Giappone, Tunisia, vincente playoff tra Ucraina, Svezia, Polonia e Albania

​Gruppo G Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda​

Gruppo H Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde

​Gruppo I Francia, Senegal, Norvegia, vincente playoff tra Iraq, Bolivia e Suriname

Gruppo J Argentina, Algeria, Austria, Giordania

Gruppo K Portogallo, Uzbekistan, Colombia, Giamaica​

Gruppo L Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana

continua su: https://www.fanpage.it/sport/calcio/la-fifa-annuncia-una-grossa-novita-per-i-mondiali-2026-le-partite-saranno-divise-in-quattro-tempi/

https://www.fanpage.it/