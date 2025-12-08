Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Per i prossimi Mondiali la Fifa ha varato la “pausa idratazione” che interromperà le gare al 22′ del primo e del secondo tempo

Una pausa per proteggere i calciatori dal caldo eccessivo, ma di fatto permetterà agli allenatori di avere un momento per parlare con i propri calciatori

Infantino Il Mondiale per club Fifa calendario affollato israele Mondiali

FIFA President Gianni Infantino delivers closing remarks during the 74th FIFA Congress in Bangkok on May 17, 2024. The 74th FIFA Congress is taking place in Bangkok with member associations voting on a range of issues including confirmation of the host nation or nations for the 2027 women's football World Cup. (Photo by Manan VATSYAYANA / AFP)

Il calendario dei Mondiali 2026 è nato da una notte di lavoro febbrile al Kennedy Center, dove una quindicina di dirigenti Fifa hanno assemblato il programma più complesso nella storia del torneo. Tra simulazioni, vincoli televisivi e meteo, il team ha dovuto distribuire 72 partite in 16 città attraverso quattro fusi orari. La sfida maggiore è stata conciliare viaggi, equità sportiva e orari globali, mantenendo cluster regionali senza avvantaggiare nessuna squadra. Hanno cominciato un attimo dopo il sorteggio e finito alle 4 del mattino. Il risultato è un “puzzle” monumentale, frutto di due anni di preparazione e una notte interamente in bianco.

Durante il mondiale per club di questa estate negli Stati Uniti, le partite pomeridiane sono state fortemente condizionate dalle alte temperature e dall’umidità. Tuttavia, quegli orari restano i migliori per il pubblico televisivo europeo. Il clima preoccupa anche per il Mondiale in vista. Cinque dei sedici stadi che ospiteranno il torneo, in USA, Messico e Canada, hanno un tetto, ma molti altri, come quelli di Miami e New York/New Jersey, dove si giocherà la finale, non offrono alcuna copertura per tifosi o giocatori. Proprio per salvaguardar ei calciatori si era pensato di spostare le partite che andrebbero in onda in Europa all’1 di notte.

La Fifa ha trovato una nuova soluzione: stopperà ogni partita al 22′ del primo e del secondo tempo. Due stop di tre minuti ciascuno per permettere ai calciatori di idratarsi. Di fatto uno stop a metà di ogni tempo, le partite si divideranno così in quattro mini-tempi. Viene definita “pausa idratazione”, ma darà comunque agli allenatori l’occasione di parlare con i propri calciatori il che trasformerà per partite in quattro mini tempi.

Il calendario dei Mondiali 2026

L‘Italia se riuscirà a superare i playoff sarà in un buon raggruppamento con Canada, Svizzera e Qatar. Francia e Inghilterra quelle meno fortunate tra le big.

Gruppo A Messico, Sudafrica, Corea del Sud, vincente del playoff tra Danimarca, R.Ceca, Macedonia e Irlanda​
Gruppo B Canada, Svizzera, Qatar, vincente del playoff tra Italia, Irlanda del Nord, Bosnia e Galles
Gruppo C Haiti, Brasile, Marocco, Scozia​
Gruppo D Usa, Australia, Paraguay, vincente del playoff tra Turchia, Romania, Slovacchia e Kosovo
Gruppo E Germania, Ecuador, Costa d’Avorio, Curaçao​
Gruppo F Olanda, Giappone, Tunisia, vincente playoff tra Ucraina, Svezia, Polonia e Albania
​Gruppo G Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda​
Gruppo H Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde
​Gruppo I Francia, Senegal, Norvegia, vincente playoff tra Iraq, Bolivia e Suriname
Gruppo J Argentina, Algeria, Austria, Giordania
Gruppo K Portogallo, Uzbekistan, Colombia, Giamaica​
Gruppo L Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana

 

continua su: https://www.fanpage.it/sport/calcio/la-fifa-annuncia-una-grossa-novita-per-i-mondiali-2026-le-partite-saranno-divise-in-quattro-tempi/
https://www.fanpage.it/

Correlate