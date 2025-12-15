Osimhen potrebbe tornare al Maradona a gennaio: il Chelsea sta ripensando al nigeriano

Il Napoli di Antonio Conte, archiviata il ko subito in trasferta contro l’Udinese, è già con la mente alla semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan. La terza competizione italiana, di fatto, potrebbe rappresentare per gli azzurri sia l’occasione di vincere un altro trofeo che la possibilità di rifarsi dall’andamento poco esaltante in Champions League.

I partenopei, infatti, hanno l’obbligo a gennaio di compiere almeno quattro punti per passare il turno nelle prossime ( e ultime partite) della Phase League della Champions League. Queste partite sono quella in trasferta contro il Copenaghen e quella in casa contro il Chelsea. Proprio tra le fila di quest’ultimo avversario ‘potrebbe’ esserci anche Victor Osimhen.

Il Chelsea potrebbe rifiondarsi su Victor Osimhen

Riporta Football Insider

“Si sta parlando di un nuovo possibile interessamento del Chelsea per Victor Osimhen come uno dei principali obiettivi di mercato di gennaio. Il curriculum del nigeriano, di fatto, suggerisce che sarebbe un ottimo colpo per i campioni del Mondo per Club Già la scorsa estate, il Chelsea era stato accostato fortemente a Victor Osimhen. Ma il club inglese non era disposto ad accontentare le elevatissime richieste salariali dell’attaccante”.

Il Chelsea, quindi, è al centro di tante notizie di calciomercato, anche se tra le fila dei ‘Blues’ ci sono anche molte voci sul possibile esonero di Enzo Maresca. Quest’ultimo, infatti, è finito nel mirino delle critiche dopo aver criticato la società per la sua lontananza dalla squadra.