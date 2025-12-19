“Offese personali ripetute”, gli ispettori hanno riportato gli insulti di Allegri a Oriali: può cavarsela con una multa

“Offese personali ripetute”, gli ispettori hanno riportato gli insulti di Allegri a Oriali: ora squalifica o multa (Gazzetta)

“Offese personali ripetute” recita il rapporto degli ispettori federali che erano a bordocampo ieri sera durante Napoli-Milan di Supercoppa. Il rapporto è stato già letto dal procuratore Figc Giuseppe Chinè. Adesso il tecnico del Milan sarà sanzionato: o una squalifica da scontare in campionato, oppure una multa.

Scrive l’edizione on line della Gazzetta:

La sanzione per Massimiliano Allegri per l’attacco a Gabriele Oriali durante la semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan ci sarà. Sebbene nel referto arbitrale sembra non sia stato scritto praticamente nulla in proposito (anche perché altrimenti lo avrebbero dovuto espellere), sono stati gli ispettori federali – presenti come noto su tutti i campi di gioco – a fare chiarezza. Già nella notte il procuratore Figc Giuseppe Chinè ha potuto leggere il rapporto dei suoi ispettori che hanno visto e refertato tutto, rendendo quindi inutile (anche perché inapplicabile come si è notato nel caso Folorunsho) la prova tv. Il rapporto parlerebbe di offese personali ripetute.

Chinè a questo punto chiederà al Giudice Sportivo di sanzionare la condotta di Allegri. In che modo? Il codice prevede multa o nei casi più gravi squalifica (che sconterebbe in campionato), ma sembra che stavolta il tecnico del Milan possa cavarsela con la sola sanzione pecuniaria. Ovviamente dipende da quello che hanno riportato gli ispettori nel dettaglio e che potrebbe andare oltre quel che si è visto in tv. La posizione del Napoli è chiara. Nella sua denuncia pubblica parla un Oriali “pesantemente insultato con termini offensivi e reiterati” e di “aggressione, totalmente fuori controllo”. Sapremo tutto domani, quando verrà diffuso il comunicato del Giudice Sportivo.