Norton-Cuffy nel mirino del Napoli: uno scout azzurro presente al BluEnergy Stadium durante Udinese-Genoa
Ne parla Schira su X. Il classe 2004 ha deciso la sfida contro i friulani con un gol all'83'
Secondo un’esclusiva riportata da Nicolò Schiara su X, il Napoli continua a muoversi con decisione sul fronte scouting: un osservatore del club partenopeo è stato avvistato ieri al BluEnergy Stadium, dove ha seguito con particolare attenzione la prestazione del giovane terzino destro Brooke Norton-Cuffy. Lo stesso Cuffy è stato autore del gol del 2 a 1, decisivo per la vittoria del Grifone.
Napoli su Norton-Cuffy: i dettagli
Ecco cosa si legge sul profilo X di Schira:
“Uno scout del Napoli era ieri al BluEnergy Stadium per assistere alla partita tra Udinese e Genoa per monitorare il terzino destro Brooke Norton-Cuffy (classe 2004).”
