Norton-Cuffy nel mirino del Napoli: uno scout azzurro presente al BluEnergy Stadium durante Udinese-Genoa

Nei giorni scorsi però ci sono stati due sondaggi, da parte di Roma e Napoli, per Chiesa. Il club di Gasperini sta cercando un esterno sinistro – che possa rientrare sul destro – per il proprio attacco. Se ci fosse un’apertura al prestito, ecco che sarebbe pronto a chiedere informazioni. Gli azzurri hanno meno spazio, ma può rientrare nelle idee di avere una panchina più lunga dell’attuale. Il problema è che Mohamed Salah, ieri, ha ha avuto parole che danno ombra su una sua possibile permanenza”