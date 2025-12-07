Chiesa torna in Italia? Roma e Napoli hanno effettuato dei sondaggi nella giornata di ieri (Tmw)

Sia la Roma che il Napoli parrebbero interessati a Federico Chiesa, esterno del Liverpool ex Juventus e Fiorentina. L’italiano non trova molto spazio a Liverpool sin dall’anno scorso, però a giugno aveva espresso la volontà di mettersi in gioco e di restare. Slot aveva accolto di buon grado l’opzione, ma è pur vero che anche in un momento in cui i rapporti con Salah sono ai minimi termini l’ex campione d’Europa non trova chissà che spazio o continuità performativa. Ne parla Tuttomercatoweb.

Chiesa, Roma e Napoli lo cercano. Il problema – paradossalmente – è Salah (Tmw)

Si legge così sul portale dedicato al mercato:

“Federico Chiesa può tornare in Italia? Le buone prestazioni dell’ultimo periodo hanno messo l’accento su come l’esterno italiano stia decisamente meglio rispetto a un anno fa, trovando comunque poco spazio nel Liverpool di Slot. Ieri è rimasto in panchina novanta minuti contro il Leeds, nel 3-3 che ha ulteriormente allontanato i Reds dalle posizioni di testa.

Nei giorni scorsi però ci sono stati due sondaggi, da parte di Roma e Napoli, per Chiesa. Il club di Gasperini sta cercando un esterno sinistro – che possa rientrare sul destro – per il proprio attacco. Se ci fosse un’apertura al prestito, ecco che sarebbe pronto a chiedere informazioni. Gli azzurri hanno meno spazio, ma può rientrare nelle idee di avere una panchina più lunga dell’attuale. Il problema è che Mohamed Salah, ieri, ha ha avuto parole che danno ombra su una sua possibile permanenza”

In conferenza stampa, due giorni fa Slot aveva parlato così dell’italiano:

«Sicuramente qualche volta in questa stagione Federico ha avuto un buon impatto entrando dalla panchina, ma abbiamo molte alternative nella sua posizione»