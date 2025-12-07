Home » Il Campo » Calciomercato

Chiesa torna in Italia? Roma e Napoli hanno effettuato dei sondaggi nella giornata di ieri (Tmw)

L'esterno al Liverpool continua a trovare poco spazio. Il Napoli non ha spazio nel suo ruolo ma potrebbe voler allungare la panchina, molto dipenderà da Salah

Liverpool's Italian striker #14 Federico Chiesa celebrates after scoring their third goal during the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Sia la Roma che il Napoli parrebbero interessati a Federico Chiesa, esterno del Liverpool ex Juventus e Fiorentina. L’italiano non trova molto spazio a Liverpool sin dall’anno scorso, però a giugno aveva espresso la volontà di mettersi in gioco e di restare. Slot aveva accolto di buon grado l’opzione, ma è pur vero che anche in un momento in cui i rapporti con Salah sono ai minimi termini l’ex campione d’Europa non trova chissà che spazio o continuità performativa. Ne parla Tuttomercatoweb.

Chiesa, Roma e Napoli lo cercano. Il problema – paradossalmente – è Salah (Tmw)

Si legge così sul portale dedicato al mercato:

“Federico Chiesa può tornare in Italia? Le buone prestazioni dell’ultimo periodo hanno messo l’accento su come l’esterno italiano stia decisamente meglio rispetto a un anno fa, trovando comunque poco spazio nel Liverpool di Slot. Ieri è rimasto in panchina novanta minuti contro il Leeds, nel 3-3 che ha ulteriormente allontanato i Reds dalle posizioni di testa.

Nei giorni scorsi però ci sono stati due sondaggi, da parte di Roma e Napoli, per Chiesa. Il club di Gasperini sta cercando un esterno sinistro – che possa rientrare sul destro – per il proprio attacco. Se ci fosse un’apertura al prestito, ecco che sarebbe pronto a chiedere informazioni. Gli azzurri hanno meno spazio, ma può rientrare nelle idee di avere una panchina più lunga dell’attuale. Il problema è che Mohamed Salah, ieri, ha ha avuto parole che danno ombra su una sua possibile permanenza”

In conferenza stampa, due giorni fa Slot aveva parlato così dell’italiano:

«Sicuramente qualche volta in questa stagione Federico ha avuto un buon impatto entrando dalla panchina, ma abbiamo molte alternative nella sua posizione»

