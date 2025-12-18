Norton Cuffy, il Napoli ha un canale privilegiato perché lo rappresenta la stessa agenzia di De Bruyne
Schira su Tuttosport: Il club di Aurelio De Laurentiis fa sul serio per il nazionale under 21 inglese e sarebbe una buona notizia per Marotta perché mollerebbero Palestra
Nicolò Schira aveva già parlato dell‘interessamento del Napoli per Brooke Norton Cuffy, oggi riprende il tema su Tuttosport anche in chiave Inter
Norton Cuffy al Napoli
“Mentre su Brooke Norton Cuffy c’è fortissima la concorrenza del Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis fa infatti sul serio per il nazionale under 21 inglese. Il laterale classe 2004 è da tempo nel mirino del da Giovanni Manna, che vanta rapporti eccellenti con l’agenzia che lo rappresenta (Roc Nations, la stessa che cura gli interessi di Luis Henrique) e con la quale pochi mesi fa ha confezionato il colpo De Bruyne.
Potrebbe interessarti: Per Norton-Cuffy il Genoa vuole 15 milioni, il Napoli è interessato
Un canale privilegiato che può aiutare gli azzurri nella corsa al laterale del Genoa, sul quale – va ricordato – l’Arsenal ha un’importante percentuale sulla futura vendita. Per i liguri che l’hanno pagato appena 2 milioni si prospetta una clamorosa plusvalenza, visto che potrebbero cederlo a 8 volte tanto rispetto al prezzo pagato appena 18 mesi fa. Se i Campioni d’Italia dovessero chiudere per l’inglese, a quel punto mollerebbero la presa su Palestra, il che sarebbe a prescindere una buona notizia per Marotta”