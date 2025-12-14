Il sudamericano ha segnato tre gol, due con l’Atalanta e uno con la Roma. Il danese la doppietta alla Juventus. E hanno un assist ciascuno. Lang il terzo uomo

Neres-Hojlund la strana coppia che funziona: tanto brasiliano e potenza nordica (Corsport)

Neres-Hojlund, con loro il Napoli di Conte è tutta un’altra storia. Dopo la sconfitta di Bologna, tre vittorie consecutive e che vittorie contro Atalanta Roma e Juventus. Conte ovviamente a Udine si affida ancora a loro e a Lang con Politano ormai finito in panchina.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Anche a Udine, Conte ha deciso di confermare quasi per intero la squadra rilanciata con il 3-4-2-1 dopo la sosta e il tonfo di Bologna. Un sistema scavato dal passato con due volti in copertina: Neres e Hojlund. I numeri, innanzitutto: considerando le tre giornate successive alla sosta, e dunque le partite giocate dal 22 novembre, David e Rasmus sono risultati due dei tre giocatori coinvolti in più reti in Serie A. Quattro ciascuno, per la precisione: il brasiliano ha segnato tre gol, due con l’Atalanta e uno con la Roma, e ha servito un assist proprio al collega contro la Juventus; il danese, invece, ha segnato una doppietta alla Juve e poi ha rifinito per Neres sia all’Olimpico sia contro la Dea. E ancora: in due hanno firmato 5 delle 6 reti realizzate dal Napoli nelle ultime tre partite.

Neres-Hojlund, cinque gol in due

È nato un tandem, insomma, una di quelle coppie che in campo vanno a memoria: lui cerca l’altro e si trovano sempre. Mix tremendo: la fantasia sudamericana e la potenza nordica. A beneficiarne è stato il Napoli, certo, tutta un’altra squadra da quando Conte ha cambiato sistema e aumentato l’impatto offensivo: Neres e Lang alle spalle di Hojlund, centravanti moderno che fa la boa e attacca lo spazio. Pensieri rapidi e le gambe anche di più: il contropiede David-Rasmus-David a cento all’ora contro la Roma è il simbolo della varietà di colpi confezionati dai due. E Lang, beh, è il terzo uomo di questa sorta di tridente che anche oggi contro l’Udinese dovrà trascinare il Napoli come è accaduto sistematicamente dopo la pausa. Tre giornate e tre vittorie prestigiose: Atalanta, Roma, Juve.