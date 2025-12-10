Se il Napoli riscatta Hojlund, dall’estate 2027 avrà una clausola di 85 milioni valida per i club stranieri (Tmw)

Rasmus Hojlund sta sostituendo al Napoli l’infortunato Romelu Lukaku; arrivato in prestito dal Manchester United alla fine del mercato estivo, l’attaccante danese ha finora collezionato sei gol in tutte le competizioni. Hojlund potrebbe essere trattenuto dal Napoli anche in vista della prossima stagione, poiché presenta un diritto di riscatto all’interno del suo contratto di prestito.

La situazione contrattuale di Hojlund col Napoli

Tuttomercatoweb scrive:

L’ex Atalanta la scorsa estate è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto. Sei milioni di euro per averlo a disposizione per una stagione, altri 44 per riscattarlo e far scattare altri quattro anni di contratto (fino a giugno 2030). Ma il riscatto per il Napoli diventerà obbligatorio nel caso in cui i partenopei al termine di questo campionato staccheranno il pass per la qualificazione alla prossima Champions League. Nel contratto che probabilmente scatterà la prossima estate è prevista però anche una clausola risolutoria valida per l’estate 2027. E’ fissata a 85 milioni di euro e sarà valida solo per i club stranieri.

Marco Azzi su Repubblica:

“I consigli del maestro hanno aiutato l’allievo a calarsi meglio nei meccanismi dei campioni d’Italia, come si è visto con la Juve. Big Rom, pupillo di Conte, sa meglio di chiunque cosa si aspetta il tecnico leccese dal danese. L’agonismo ce l’ha nel sangue da quando nelle piscine di Copenaghen staccava a stile libero i suoi coetanei, da promessa del nuoto. Il suo destino era però il pallone e dopo gli alti e bassi (con Atalanta e United) l’incontro con Conte può cambiargli la carriera”.