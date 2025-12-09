Napoli, per la fascia destra spunta anche Marusic: azzurri pronti a prenderlo a zero a giugno (Corsport)

La Lazio ha riaperto il discorso rinnovo per Marusic, ma le richieste del difensore – due anni di contratto più opzione – complicano il dialogo. Il montenegrino, in scadenza a giugno, ha attirato l’attenzione di Napoli e Juventus, pronte a offrirgli un precontratto già a gennaio. Ne parla Daniele Rindone sul Corriere dello Sport.

Napoli su Marusic? Il punto

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

“La Lazio, su input di Sarri, ha riaperto la questione rinnovo così come avvenuto per Basic. Ma il difensore, 33 anni, chiede due anni più opzione e la richiesta economica sarebbe diversa rispetto a giugno scorso, quando la trattativa saltò al momento delle firme. Marusic avrebbe ricevuto sondaggi da Napoli e Juve, sarebbero disposte a offrirgli un precontratto a gennaio, prendendolo a zero a giugno. C’è anche il Besiktas in corsa. A destra va osservata la posizione di Lazzari, a fine agosto aveva valutato l’offerta del Sassuolo, pronto a prenderlo in prestito con riscatto, pagandogli tutto l’ingaggio. C’è anche Hysaj, è stato tagliato di nuovo ed è in scadenza a giugno.”

A proposito di terzini destri.

Secondo un’esclusiva riportata da Nicolò Schiara su X, il Napoli continua a muoversi con decisione sul fronte scouting: un osservatore del club partenopeo è stato avvistato ieri al BluEnergy Stadium, dove ha seguito con particolare attenzione la prestazione del giovane terzino destro Brooke Norton-Cuffy. Lo stesso Cuffy è stato autore del gol del 2 a 1, decisivo per la vittoria del Grifone.

Ecco cosa si legge sul profilo X di Schira:

“Uno scout del Napoli era ieri al BluEnergy Stadium per assistere alla partita tra Udinese e Genoa per monitorare il terzino destro Brooke Norton-Cuffy (classe 2004).”