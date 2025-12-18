Napoli-Milan, le probabili formazioni: Elmas nel tridente con Neres e Hojlund. Gioca Buongiorno (Sky Sport)
Conte pensa a Di Lorenzo nella linea dei difensori a 3 con Politano esterno di centrocampo. Allegri panchina Modric e si affida al tandem Nkunku-Pulisic
Stasera, alle 0re 20:00, il Napoli affronterà il Milan al Al-Awwal Park nel match valido per la prima semifinale di Supercoppa Italiana. La vincente, affronterà una tra Inter e Bologna (match previsto per domani alle ore 20:00). Ecco le anticipazioni di Sky Sport.
Napoli-Milan, le probabili formazioni
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola: David Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinian; Nkunku, Pulisic. All. Allegri
Leggi anche: Allegri non è fesso, per l’inutile Supercoppa manda Modric in panchina (gioca Jashari)
Scrive la Gazzetta dello Sport:
“Una notte di riflessione e la mattinata con il risveglio muscolare hanno portato Massimiliano Allegri a due possibili novità nella formazione anti-Napoli di stasera. La prima è l’inserimento di Ardon Jashari nell’undici titolare al posto di Luka Modric; la seconda riguarda l’out sinistro, dove cresce l’opzione Estupinan al posto di Bartesaghi. Le quotazioni di entrambi sono in netto aumento”.
L’altra possibile novità riguarda la fascia sinistra, dove salgono le quotazioni di Estupinan. Bartesaghi è reduce dalla doppietta contro il Sassuolo, ma l’ex Brighton porta esperienza e personalità, qualità che finora non ha potuto mostrare appieno a causa di un infortunio e di qualche prestazione non brillante. All’andata contro il Napoli, inoltre, fu espulso: il desiderio di riscatto è forte”.