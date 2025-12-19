Napoli-Milan, l’arbitro Zufferli è un disastro: manca un rosso a Maignan e diversi cartellini gialli (Corsport)

Aureliano al Var ugualmente dannoso. Basic per una sbracciata praticamente uguale a quella di Maignan ha preso rosso e due giornate

Quella di Zufferli in Napoli-Milan è stata una direzione di gara che lascia più domande che risposte ed è il riflesso di un sistema arbitrale sempre più incoerente. Edmondo Pinna del Corriere dello Sport analizza gli errori più gravi della direzione arbitrale.

Napoli-Milan, Zufferli e Aureliano sono un disastro: i dettagli

Si legge sul Corriere dello Sport:

La sindrome da (prossimo) internazionale colpisce ancora. Pesantemente insufficiente la partita di Zufferli (arbitro Fifa dal 1 gennaio 2026 al posto di Maresca), manca soprattutto il rosso a Maignan per fallo di reazione, diversi falli e cartellini gialli. Lo specchio del nostro livello arbitrale.

Manca il rosso a Maignan per reazione: subisce fallo da Politano, si gira e gli dà un colpo in testa con il dorso della mano sinistra. Domanda: chi glielo spiega alla Lazio che Basic per una sbracciata praticamente uguale ha preso rosso e due giornate? Il Var, fra l’altro, è lo stesso (caro Rocchi, sempre Aureliano): perché ha avallato sabato e ieri è rimasto zitto?

Ancora: il calcio che Rabiot dà a Politano (fra l’altro, aveva già fatto un fallo) è deliberato, volontario, senza poter prendere il pallone. Giallo chiaro, non fatto. Paradossalmente, Rabiot è stato ammonito poi (su Di Lorenzo) per il meno evidente dei falli.

Su Hojlund

Hojlund finisce a terra in area del Milan, non c’è tocco di Saelemaekers, ma c’è una leggera spinta alle spalle a due mani di De Winter. Hojlund non chiede nulla, perché nulla c’è, perché dovrebbe essere simulazione? Mah…

Aureliano al Var

Var: Aureliano. Il protocollo della Supercoppa prevede i mezzibusti frontali nelle immagini dal Vor (Video Operation Room: la sala operativa dove lavora il Var insieme ai suoi assistenti) pre gara. E forse sulla reazione di Maignan da rosso era ancora in posa, spalle alla tv. Realizzato il suo sogno, la smetterà in campionato?