La moviola di Cesari: «Maignan era da rosso su Politano»

A Spormediaset critica Zufferli: «I falli vanno fischiati e i cartellini vanno usati! Nel primo tempo ci sono state due situazioni in cui ha perso la partita e poi ci sono state scintille»

L’ex arbitrio Graziano Cesari, esperto per SportMediaset, ha commentato nel post partita gli esplodi di Napoli-Milan partendo dal colpo di Maignan su Politano

Maignan da rosso

«Zufferli, i falli vanno fischiati e i cartellini vanno usati! Nel primo tempo ci sono state due situazioni in cui ha perso la partita e poi ci sono state scintille. Quando Hojlund cade in area è sicuramente una simulazione, devi per forza ammonire per dare un segnale che questo non si fa in area di rigore. Per non parlare di quello che arriva sette minuti dopo… il messaggio che dà è ‘potete fare tutto quello che volete’.

Rabiot colpisce Politano da terra e neanche una sanzione disciplinare, non è possibile! È almeno da cartellino giallo. Se lo paragoniamo al giallo che dà dopo a Rabiot non è neanche fallo».

Maignan-Politano?

«Penso che il Var poteva fare un check più importante. Politano poteva evitare quell’impatto con il portiere del Milan, ma poi c’è un bel mano rovescio di Maigan al giocatore del Napoli. C’era rosso per il portiere del Milan, e calcio di punizione per il Milan perché Politano non può fare quell’intervento. Il Var doveva fare il suo mestiere“.