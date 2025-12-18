Home » Il Campo

Napoli-Milan 2-0, Neres e Hojlund lanciano gli azzurri verso la finale di Supercoppa. Rileggi qui la partita.

Il Napoli vince 2-0 contro il Milan a Riyad e accede alla finale di Supercoppa con i gol di Neres nel primo tempo e il Hojlund nel secondo. Gli azzurri attendono la vincente tra Bologna e Inter

Napoli

Db Riyadh 18/12/2025 - Supercoppa Italiana / Napoli-Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: gol Rasmus Hojlund

Alle 20 (ora italiana) Napoli e Milan scenderanno in campo per la prima semifinale di Supercoppa a Riad, lo seguiremo live per tutti i tifosi

 

98′ Finisce così! Il Napoli vince 2-0 e passa in finale

96′ Napoli che lancia solo in avanti ormai

94′ Ultimi minuti prima del triplice fischio

91′ Sette minuti di recupero

88′ Fuori Neres e dentro Vergara

87′ McTominay sfiora il tris dentro l’area!

86′ Conte prepara l’ultima mossa

83′ Dentro Lucca e Gutierrez per Hojlund e Politano sfiniti

82′ Lite accesissima tra McTominay e Tomori! Giallo per entrambi

77′ Conte inserisce Lang e Mazzocchi. Fuori Elmas e Politano

74′ Ancora nessun cambio per Conte

72′ Napoli controllo del match con un Hojlund straordinario che tiene ogni pallone in avanti

67′ Napoli ora in grande trasporto emotivo

64′ Napoli avanti 2-0! Palla in avanti per Hojlund che protegge bene il pallone e batte Maignan con un diagonale mortifero. Grande gol del danese

59′ Molti falli in questa fase, si gioca poco e gli animi sono molto tesi

55′ Sull’episodio precedente alterco molto acceso tra Oriali e Allegri

53′ Grande parata di Maignan sul tiro da fuori di Rrahmani. Nel frattempo controllo del Var per un fallo di Maignan su Politano

50′ Milan partito molto forte in questo secondo tempo

46′ Nessun cambio per le due squadre

Inizia il secondo tempo

48′ Fine primo tempo a Riyad e azzurri avanti

47′ Ripartenza velocissima del Napoli e Hojlund che è in gran forma arriva al tiro. Parata miracolosa di Maignan!

46′ Due minuti di recupero

44′ Ultimi minuti con Milan in avanti

40′ Azione prolungata degli azzurri e palla al centro di Hojlund dove Nerese si fionda come un falco. Maignan battuto e Napoli avanti

38′ Rabiot ammonito dopo il secondo fallo molto rude

35′ Sempre da un’invenzione di Elmas, altra occasione per gli azzurri. L’ultimo cross di Politano viene chiuso in angolo

31′ Occasione per il Napoli! Hojlund difende un pallo su un lancio lungo, poi serve McTominay al limite che calcia forte. Palla fuori di poco

27′ Scivolata molto rude di Hojlund su Maignan. Risponde dall’altro lato Rabiot su Politano

23′ Sempre ritmi altissimi

19′ Situazione dubbi in area del Milan, Hojlund a terra ma pare non esserci niente

15′ Fase di equilibrio ma la partita è molto viva e ci sono diverse occasioni

11′ Napoli in avanti dopo i primi minuti di marca rossonera

8′ Tentativo a giro da fuori di Neres e calcio d’angolo conquistato

5′ Milan partito molto bene in questi primi minuti

1′ Inizia il match!

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola: David Neres, Hojlund, Elmas All. Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinian; Nkunku, Pulisic All. Allegri

Correlate