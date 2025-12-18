Napoli-Milan 2-0, Neres e Hojlund lanciano gli azzurri verso la finale di Supercoppa. Rileggi qui la partita.
Il Napoli vince 2-0 contro il Milan a Riyad e accede alla finale di Supercoppa con i gol di Neres nel primo tempo e il Hojlund nel secondo. Gli azzurri attendono la vincente tra Bologna e Inter
Alle 20 (ora italiana) Napoli e Milan scenderanno in campo per la prima semifinale di Supercoppa a Riad, lo seguiremo live per tutti i tifosi
98′ Finisce così! Il Napoli vince 2-0 e passa in finale
96′ Napoli che lancia solo in avanti ormai
94′ Ultimi minuti prima del triplice fischio
91′ Sette minuti di recupero
88′ Fuori Neres e dentro Vergara
87′ McTominay sfiora il tris dentro l’area!
86′ Conte prepara l’ultima mossa
83′ Dentro Lucca e Gutierrez per Hojlund e Politano sfiniti
82′ Lite accesissima tra McTominay e Tomori! Giallo per entrambi
77′ Conte inserisce Lang e Mazzocchi. Fuori Elmas e Politano
74′ Ancora nessun cambio per Conte
72′ Napoli controllo del match con un Hojlund straordinario che tiene ogni pallone in avanti
67′ Napoli ora in grande trasporto emotivo
64′ Napoli avanti 2-0! Palla in avanti per Hojlund che protegge bene il pallone e batte Maignan con un diagonale mortifero. Grande gol del danese
59′ Molti falli in questa fase, si gioca poco e gli animi sono molto tesi
55′ Sull’episodio precedente alterco molto acceso tra Oriali e Allegri
53′ Grande parata di Maignan sul tiro da fuori di Rrahmani. Nel frattempo controllo del Var per un fallo di Maignan su Politano
50′ Milan partito molto forte in questo secondo tempo
46′ Nessun cambio per le due squadre
Inizia il secondo tempo
48′ Fine primo tempo a Riyad e azzurri avanti
47′ Ripartenza velocissima del Napoli e Hojlund che è in gran forma arriva al tiro. Parata miracolosa di Maignan!
46′ Due minuti di recupero
44′ Ultimi minuti con Milan in avanti
40′ Azione prolungata degli azzurri e palla al centro di Hojlund dove Nerese si fionda come un falco. Maignan battuto e Napoli avanti
38′ Rabiot ammonito dopo il secondo fallo molto rude
35′ Sempre da un’invenzione di Elmas, altra occasione per gli azzurri. L’ultimo cross di Politano viene chiuso in angolo
31′ Occasione per il Napoli! Hojlund difende un pallo su un lancio lungo, poi serve McTominay al limite che calcia forte. Palla fuori di poco
27′ Scivolata molto rude di Hojlund su Maignan. Risponde dall’altro lato Rabiot su Politano
23′ Sempre ritmi altissimi
19′ Situazione dubbi in area del Milan, Hojlund a terra ma pare non esserci niente
15′ Fase di equilibrio ma la partita è molto viva e ci sono diverse occasioni
11′ Napoli in avanti dopo i primi minuti di marca rossonera
8′ Tentativo a giro da fuori di Neres e calcio d’angolo conquistato
5′ Milan partito molto bene in questi primi minuti
1′ Inizia il match!
Napoli-Milan, le formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola: David Neres, Hojlund, Elmas All. Conte
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinian; Nkunku, Pulisic All. Allegri