Napoli, contro la Cremonese tornano Buongiorno, Olivera e Lang titolari (Sky)

Il Napoli domenica giocherà contro la Cremonese alle ore 15 per la diciassettesima giornata di campionato. Sarà la prima partita della squadra allenata da Antonio Conte dopo la vittoria della Supercoppa italiana.

Tre rientri nell’undici titolare del Napoli

La probabile formazione del Napoli riportata da Sky Sport:

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Højlund, Lang.

Non dovrebbe dunque essere riconfermato Juan Jesus dal primo minuto, come era accaduto in Arabia, e Eljif Elmas, che dovrebbe lasciare il posto a Noa Lang.

In panchina scalpiterà Romelu Lukaku, alla ricerca dei suoi primi minuti in questa stagione dopo l’infortunio subito nel ritiro estivo a Castel di Sangro.

Scrive la Gazzetta:

La Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società professionistiche (che tra non poche polemiche ha preso il posto della Covisoc) ha fermato due società di Serie A dal poter operare liberamente nel mercato di gennaio. Sono il Napoli e il Pisa, mentre la Lazio è salva, conti in ordine quanto basta.

Nella sostanza i club dovevano fare in modo che il rapporto tra Costo del lavoro allargato e Ricavi non superasse lo 0,8. Entrambe sono andate oltre, il Napoli più del Pisa, sia in termini assoluti che proporzionali. La squadra di De Laurentiis dovrebbe aver sforato di circa 40 milioni, i toscani di 18. Con il risultato di non poter fare mercato se non “a saldo zero”, quindi bilanciando il valore economico di acquisti e cessioni. Almeno per il momento.