La Supercoppa sarà esposta nello store ufficiale di Piazza San Domenico Maggiore dal 26 dicembre al 4 gennaio

Il trofeo sarà esposto tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00

La Supercoppa conquistata dagli azzurri a Riyadh arriva nel cuore di Napoli: dal 26 dicembre al 4 gennaio il trofeo sarà esposto al pubblico nell’Official Store di Piazza San Domenico Maggiore. I dettagli.

La Supercoppa esposta per i tifosi: i dettagli

Si legge sul sito del Napoli:

“La Supercoppa conquistata dagli azzurri a Riyadh sarà visibile al pubblico dal 26 dicembre al 4 gennaio all’interno del nostro Official Store di Piazza San Domenico.

Un’occasione speciale per tifosi e appassionati di vivere da vicino il prestigioso titolo appena conquistato dal Club, in uno spazio che celebra la storia, l’identità e l’orgoglio partenopeo.

Vi aspettiamo nello store ufficiale di Piazza San Domenico Maggiore, nel cuore del Centro Storico di Napoli, per condividere insieme questo traguardo.”

Orari di esposizione:

tutti i giorni

10:00-12:00 | 15:00-18:00

Leggi anche: La Supercoppa non si disputerà a Riad il prossimo anno: possibile anche un ritorno alla finale unica

Si legge su Tuttosport:

La Supercoppa italiana saluta Riad, con la certezza di non tornare nella capitale saudita il prossimo anno. Rimangono negli occhi i soliti stadi mezzi vuoti, specie quando non ci sono le squadre più apprezzate in Medio Oriente: la scorsa edizione, con la Juventus tra le fantastiche quattro, era andata molto meglio; quest’anno si è difesa solo la prima semifinale tra Napoli e Milan, grazie al fascino dei rossoneri, i più tifati in Arabia.