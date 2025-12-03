Napoli-Cagliari 1-1, azzurri ai quarti dopo una serie infinita di rigore decisa dal rigore di Buongiorno. Rileggi qui la partita.

Il Napoli accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo il pareggio dei tempi regolamentari con i gol di Lucca ed Esposito, la contesa viene decisa da una serie infinita di rigori. Errore decisivo di Luvumbo al rigore numero diciannove e Buongiorno con l'ultimo porta gli azzurri al prossimo turno

Il Napoli affronta il Cagliari al Maradona per gli ottavi di Coppa Italia, e anche primo turno per gli azzurri. Il tecnico azzurro dopo l’ottima vittoria nell’ultimo turno di campionato contro la Roma decide di far riposare i titolarissimi. Ed ecco allora una formazione inedita con gli inserimenti dal primo di Vergara ed Ambrosino oltre ad alcuni ritorni come quelli di Politano e Spinazzola. Dall’altro lato della contesa c’è un Cagliari in crisi nera di risultati, l’ultima vittoria risale al precedente turno di coppa contro il Frosinone nel mese di Settembre. Attenzione però alla voglia di rivalsa degli uomini di Pisacane, che proprio al Maradona nel match valevole per il campionato, offrirono una delle loro migliori prestazioni. Gli azzurri dal canto loro vogliono continuare anche in coppa dopo l’ultime tre vittorie di fila tra campionato e Champions League.

Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia dopo quattro anni!

– Buongiorno batte Caprile con il brivido e porta il Napoli ai quarti

– Luvumbo sbaglia e Milinkovic blocca a terra la sua conclusione!

– Juan Jesus anche lui perfetto, palla da una parta e portiere dall’altra

– Di Pardo ancora spiazza Milinkovic, ma questa volta sulla sinistra

– Spinazzola spiazza Caprile con un rasoiata

– Idrissi ancora spiazza il portiere serbo sul lato destro

– Milinkovic va lui e spacca la porta difesa da Caprile

– Adopo realizza con un rigore centrale

– Rigore perfetto di Elmas all’incrocio alto sulla destra

– Luperto spiazza ancora Milinkovic

– Neres si fa parare il rigore da Caprile! Troppo centrale il tiro del brasiliano

– Rigore pazzesco di Esposito! Cannonata nell’angolino alto dove Milinkovic non può mai arrivare

– Hojlund perfetto! Rasoiata nell’angolo destro e Caprile che va a sinistra

– Felici colpisce la traversa!

– Lang con un rigore perfetto e angolato, Caprile aveva intuito ma non può nulla

– Prati realizza facile e Milinkovic ancora immobile

– McTominay perfetto di piatto, spiazza di nuovo Caprile

– Perfetto il rigore di Borrelli che spiazza Milinkovic

– Politano spiazza Caprile e pareggia subito i conti

– Obert realizza il primo rigore e batte Milinkovic

Si va ai calci di rigore e partirà il Cagliari

95′ Finiscono i novanta minuti e ora ci saranno i calci di rigore

94′ Ultima occasione per Politano, palla fuori dallo specchio

92′ Altra ottima parata di Caprile su Neres con una conclusione ravvicinata

90′ Quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara

87′ Altra grande chance, questa volta per Spinazzola, l’esterno azzurro era stato pescato tutto solo dall’esterno delizioso di Lang

86′ Che occasione per McTominay! Lo scozzese stoppa di petto e calcia al volo da dentro l’area e Caprile si allunga e para mostruosamente in angolo

84′ Che occasione per Deiola! Punizione sulla trequarti e il numero quattordici sardo era tutto solo, con il replay sembra fosse fuorigioco

82′ Dopo i novanta minuti in caso di pareggio, ci saranno solo i calci di rigore

77′ Attenzione alle iniziative offensive del Cagliari, bella gara degli uomini di Pisacane che sono rimasti sempre guardinghi

74′ Dentro anche Lang e Neres con boato del Maradona, fuori Olivera e Vergara. Napoli mai così offensivo

72′ Napoli in modalità full attack!

70′ Occasione clamorosa per McTominay! Lo scozzese viene servito perfettamente da una sponda di Hojlund ma calcia alto da ottima posizione

67′ Conte corre ai ripari ed inserisce Hojlund e Buongiorno per Lucca e Mazzocchi

66′ Il Cagliari pareggia con Esposito! Flipper con McTominay che per intervenire serve l’attaccante italiano che solo davanti a Milinkovic non sbaglia

64′ Azione avvolgente degli azzurri, poi McTominay aspetta un filo troppo per servire Mazzocchi, quest ultimo colpisce Idrissi per provare a battere a rete. Nulla di fatto

60′ Primo cambio per Conte con l’ingresso di McTominay al posto di Ambrosino, probabilmente si alzerà Elmas sulla linea d’attacco

57′ Prima vera occasione per il Cagliari! Prati arriva al tiro dopo l’ottima giocata di Esposito appena entrato, deviato in angolo

54′ Azzurri che invitano i sardi a pressare per poi colpire d’infilata tra le maglie scoperte

49′ Napoli partito di nuovo all’arrembaggio, altra buona azione che si conclude con un tiro alle stelle di Politano

46′ Nessun cambio per Conte in avvio

Inizia il secondo tempo

46′ Fine primo tempo al Maradona

45′ Un minuto di recupero al Maradona

44′ Cagliari che sta chiudendo in avanti questa prima frazione, Milinkovic inoperoso fin ora

41′ Numero di Politano sulla fascia destra, salta due uomini della difesa sarda ma poi stremato mette un cross troppo flebile al centro

40′ Cinque al termine del primo tempo, i partenopei non affondano con decisione

37′ Il Cagliari prova a gestire maggiormente il pallone per non essere continuamente sopraffatto

32′ Altra occasione per Lucca! Prova il tiro da fuori ma colpisce solo l’esterno della rete

30′ Il Napoli ora vuole raddoppiare sulle ali dell’entusiasmo

27′ Eccolo il gol di Lucca che stappa il match! Pallone mosso dalla bandierina, corto per Vergara che fa partire un cross preciso sul secondo palo dove Lucca svetta, battuto Caprile che non può nulla

26′ Elmas calcia verso la porta e Luperto anticipa Caprile deviando in angolo

25′ Altra punizione per il Napoli dalla stessa piazzola della precedente, sempre lato sinistra dell’area difesa da Caprile

21′ Palla lunga di Juan Jesus per Ambrosino, che ruba il tempo a Luperto. Guadagna un ottima punizione e un giallo per il difensore ex della partita

19′ Si è un pò fermata la spinta dei primi minuti, Cagliari che legge ben i movimenti

15′ Lucca che ancora non riesce ad entrare nei meccanismi di Antonio Conte, molto falloso l’attaccante italiano in questo avvio

11′ Fallo di Luvumbo su Vergara, ottimo l’avvio del giovane azzurro

6′ Pressione azzurra sempre alta, i sardi aspettano per colpire in contropiede

3′ Napoli partito con un ottimo piglio

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Napoli e Cagliari

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Di Pardo, Luperto, Rodriguez, Obert; Deiola, Adopo; Kilicsoy, Gaetano, Luvumbo; Pavoletti. All. Pisacane