Napoli-Bologna la finale di Supercoppa. Immobile e i rigori eliminano l’Inter
A Riad i novanta minuti si chiudono sull'1-1 con Thuram ed Orsolini. Poi il Var nega un rigore all'Inter. Dal dischetto sbagliano quasi tutti. non Ciro Immobile.
E’ una Supercoppa di possibili “vendette” per il Napoli di Antonio Conte. Battuto in campionato dal Milan, umiliato dal Bologna, il Napoli è chiamato a completare l’opera. Dopo aver eliminato i rossoneri di Allegri, vincere la Supercoppa ai danni di chi ha inflitto una delle peggiori sconfitte in campionato sarebbe chiudere il cerchio. Appuntamento lunedì (ore 20) a Riad. Ed è una Supercoppa senza milanesi. La più pura possibile: La vincente del campionato contro la vincente della Coppa Italia. Chapeau. Finisce 4-3 ai rigori. Cinque penalty sbagliati. Alla fine arriva Ciro Immobile e porta “il quarto incomodo” come da parole di Vincenzo Italiano alla vigilia in finale.
L’avvio è tutto nerazzurro. L’Inter colpisce subito, dopo appena due minuti: Bastoni anticipa Orsolini e disegna un pallone morbido sul secondo palo, dove Thuram arriva in anticipo e al volo batte Ravaglia. È uno dei gol più rapidi nella storia della Supercoppa e sembra indirizzare la gara.
Il Bologna però non si disunisce. La squadra di Italiano resta aggressiva, accetta l’uno contro uno difensivo e cresce con il passare dei minuti. Dopo alcune avvisaglie, la svolta arriva al 35’: sugli sviluppi di un’azione in area, il VAR richiama l’arbitro che assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Orsolini è freddo contro Martinez e firma l’1-1.
Nella ripresa il copione cambia solo in parte. L’Inter alza il baricentro e prova a schiacciare il Bologna, soprattutto sulle corsie laterali. Dimarco va più volte vicino al gol, Lautaro e Luis Henrique trovano sulla loro strada un Ravaglia attentissimo. Al 57’ arriva un altro episodio chiave: rigore inizialmente concesso ai nerazzurri per un contatto su Bonny, ma dopo la revisione VAR il penalty viene revocato.
I cambi aumentano l’intensità e il ritmo resta alto fino alla fine. Il Bologna si difende con ordine e prova a colpire in transizione, mentre l’Inter spinge con continuità. Nel recupero è Martinez a tenere tutto in equilibrio, salvando su Fabbian con una grande parata che evita la beffa finale. Finisce 1-1, si va ai rigori. Lautaro e Ferguson non sbagliano. Poi errori in sequenza: Bastoni, Moro, Barella, Miranda, Bonny. Rowe e De Vrij a segno. Poi il colpo di Immobile che manda il Bologna in finale di Supercoppa alla sua prima partecipazione, e prima finale in Supercoppa