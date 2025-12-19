Napoli-Bologna la finale di Supercoppa. Immobile e i rigori eliminano l’Inter

E’ una Supercoppa di possibili “vendette” per il Napoli di Antonio Conte. Battuto in campionato dal Milan, umiliato dal Bologna, il Napoli è chiamato a completare l’opera. Dopo aver eliminato i rossoneri di Allegri, vincere la Supercoppa ai danni di chi ha inflitto una delle peggiori sconfitte in campionato sarebbe chiudere il cerchio. Appuntamento lunedì (ore 20) a Riad. Ed è una Supercoppa senza milanesi. La più pura possibile: La vincente del campionato contro la vincente della Coppa Italia. Chapeau. Finisce 4-3 ai rigori. Cinque penalty sbagliati. Alla fine arriva Ciro Immobile e porta “il quarto incomodo” come da parole di Vincenzo Italiano alla vigilia in finale.

L’avvio è tutto nerazzurro. L’Inter colpisce subito, dopo appena due minuti: Bastoni anticipa Orsolini e disegna un pallone morbido sul secondo palo, dove Thuram arriva in anticipo e al volo batte Ravaglia. È uno dei gol più rapidi nella storia della Supercoppa e sembra indirizzare la gara.

Il Bologna però non si disunisce. La squadra di Italiano resta aggressiva, accetta l’uno contro uno difensivo e cresce con il passare dei minuti. Dopo alcune avvisaglie, la svolta arriva al 35’: sugli sviluppi di un’azione in area, il VAR richiama l’arbitro che assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Orsolini è freddo contro Martinez e firma l’1-1.

Nella ripresa il copione cambia solo in parte. L’Inter alza il baricentro e prova a schiacciare il Bologna, soprattutto sulle corsie laterali. Dimarco va più volte vicino al gol, Lautaro e Luis Henrique trovano sulla loro strada un Ravaglia attentissimo. Al 57’ arriva un altro episodio chiave: rigore inizialmente concesso ai nerazzurri per un contatto su Bonny, ma dopo la revisione VAR il penalty viene revocato.

I cambi aumentano l’intensità e il ritmo resta alto fino alla fine. Il Bologna si difende con ordine e prova a colpire in transizione, mentre l’Inter spinge con continuità. Nel recupero è Martinez a tenere tutto in equilibrio, salvando su Fabbian con una grande parata che evita la beffa finale. Finisce 1-1, si va ai rigori. Lautaro e Ferguson non sbagliano. Poi errori in sequenza: Bastoni, Moro, Barella, Miranda, Bonny. Rowe e De Vrij a segno. Poi il colpo di Immobile che manda il Bologna in finale di Supercoppa alla sua prima partecipazione, e prima finale in Supercoppa