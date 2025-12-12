Modric: «Sarebbe una tragedia per l’Italia saltare il terzo Mondiale di fila… Spero che gli Azzurri si qualifichino»
Alla Gazzetta: «Dall’estero forse non si percepisce quanto sia difficile la Serie A, ma vi assicuro che il vostro è un campionato molto duro e competitivo»
Luka Modric, fuoriclasse senza età del Milan, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole.
Le parole di Modric
Che differenze ci sono tra il calcio italiano e quello spagnolo?
«Dall’estero forse non si percepisce quanto sia difficile la Serie A, ma vi assicuro che il vostro è un campionato molto duro e competitivo. Io non sono rimasto sorpreso perché ero preparato: lo conosco fin da ragazzo, quando lo guardavo in tv, e ho continuato a seguirlo anche in questi anni. Sapevo ciò che avrei trovato ed ero pronto».
A Milanello ha trovato Massimiliano Allegri. Qual è il suo rapporto con lui?
«È un grande allenatore, un vincente (lo ripete tre volte, ndr). Mi diverto a lavorare con lui e mi ha sorpreso per la sua personalità. Ha una grande capacità di creare un feeling con lo spogliatoio perché è abituato a gestire i grandi campioni: ti aiuta a dare il massimo e ti fa stare tranquillo così è più semplice fare quello che devi».
A proposito di italiano e di Italia, lei e la sua Croazia siete già qualificati. Aspetta gli azzurri la prossima estate al Mondiale?
«Sarebbe una tragedia per voi saltare la terza Coppa del mondo di fila… Spero che l’Italia si qualifichi perché al prossimo Mondiale ci saranno tutte le migliori e l’Italia è una delle migliori. Quindi deve esserci».
Ci sta rassicurando?
«Gli spareggi sono sempre difficili, ma auguro all’Italia di qualificarsi. Vi aspetto…»