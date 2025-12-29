Mercato Napoli, timida proposta di scambio tra Lucca e Castellanos (Pedullà)

Nessuno è in vendita, ma nessuno ha il posto garantito, in sintesi sono queste le parole del ds del Napoli Manna sul mercato, prima della sfida contro la Cremonese. Il nome caldo per il mercato di gennaio è quello di Lucca, nei giorni scorsi si sono rincorse voci sull’interesse della Lazio e poi notizie sui club che all’estero che stanno cercando l’attaccante del Napoli, sia in Premier League, sia in Spagna.

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà di Sportitalia svela una proposta di scambio per Lucca:

«Castellanos è sul mercato, ma il Flamengo non ha offerto la cifra chiesta dalla Lazio: 30 milioni e non si scende sotto. È stato proposto uno scambio timido Lucca-Castellanos dal Napoli. Io condivido le parole del ds Manna sul fatto che una società sana debba essere penalizzata in questo modo, è una situazione paradossale. Lucca però non è idoneo per il gioco di Sarri».