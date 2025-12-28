A Dazn: «Siamo la società con più liquidità e patrimonio netto positivo. La Uefa ti permette di fare correttivi e dopo un anno ricontrolla, invece adesso c'è stato subito un blocco»

Manna: «il blocco al mercato è scorretto ed è paradossale visto che il Napoli è forse la società più sana d’Italia»

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida contro la Cremonese

Le parole di Manna

«Non ci sono partite mai veramente facili, sono tutte squadre preparate con allenatori molto bravi. Lo scorso anno abbiamo perso più in casa che in trasferta, quest’anno è diverso. Siamo comunque sul pezzo anche se abbiamo perso partite in un trittico complicato».

Il modulo e la limitazione del mercato a gennaio.

«Il modulo è stata una necessità, non avevamo altri centrocampisti, il mister è stato bravo ad attingere alle risorse, poi vediamo quando rientreranno i ragazzi che saranno fuori

«Il mercato bloccato (il Napoli non può acquistare a gennaio se prima non vende) è un grandissimo paradosso, siamo tra le società più sane della Serie A se non la più sana, con liquidità e patrimonio netto positivo, e ci ritroviamo il mercato bloccato. Hanno cercato di uniformare la regola della Serie A a quella della Uefa ma la Uefa ti permette di fare correttivi e dopo un anno ricontrolla, invece adesso c’è stato subito un blocco, per me è un po’ è scorretto».

Lang e Lucca?

«Lang e Lucca devono dimostrare sul campo e guadagnarsi ogni giorno la possibilità di vestire la maglia del Napoli, bisogna poter dare di più, lo spazio è limitato, c’è un centravanti che si è integrato benissimo, è forte, sta dimostrando perché è stato acquistato per una cifra importante dal Manchester United, non escludiamo nulla».