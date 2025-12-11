Marusic è stato proposto al Napoli a parametro zero (Romano)

Marusic può diventare una nuova opportunità di mercato per il Napoli: Manna è molto attivo e ora spunta un altro nome per le fasce.

Marusic a parametro zero

Fabrizio Romano ha raccontato sul suo canale YouTube:

“Si è parlato del Napoli come possibile opportunità per prendere Marusic a parametro zero, con voci che lo davano in trattativa con il club azzurro in vista dell’estate. Quello che posso dirvi è che, da quanto risulta a me, Marusic è stato semplicemente proposto a diverse squadre come occasione a parametro zero. Una normale dinamica di mercato per un giocatore in scadenza.

Ad oggi, però, non risulta che il Napoli stia lavorando attivamente all’operazione:

– non c’è un’offerta,

– non c’è una trattativa aperta,

– non c’è una spinta concreta per portarlo a Napoli.

È più una situazione legata agli agenti e all’entourage del calciatore, che stanno iniziando a sondare il mercato e a capire quali club possano essere interessati in vista della scadenza con la Lazio. Massimo rispetto per chi riporta notizie diverse, ma per ciò che risulta a me non c’è nessun dialogo avanzato né per gennaio, né per giugno a parametro zero. Questo è ciò che filtra sul nome di Marusic”.

A Manna piace Goretzka, il Bayern non sembra aprire. Le alternative sono Frattesi e Frendrup (Tmw)

Si legge così sul noto portale:

“L’idea è quella di intervenire con l’inserimento di un giocatore di qualità che possa subito alzare il livello. Già nei mesi scorsi il club azzurro ha sondato il terreno su vari profili e a breve deciderà su chi lanciarsi in maniera definitiva. Un’ipotesi all’estero è rappresentata da Goretzka. È chiaro che stiamo parlando di un giocatore di spessore internazionale, che farebbe proprio al caso del Napoli ma qui la strada è tutta in salita.

Il Bayern infatti non ha alcuna intenzione di cederlo a gennaio e Goretzka non sta facendo alcuna pressione per andare via. La società azzurra però è pronta ad entrare in campo qualora ci dovesse essere una minima apertura. In Italia ci sono invece altre soluzioni. Una di queste porta a Frattesi. Con l’arrivo di Chivu l’ex Sassuolo pensava di avere più spazio, in realtà lo scenario non è poi cambiato più di tanto rispetto al recente passato. Nelle ultime cinque partite di Serie A Frattesi ha infatti giocato trenta minuti, con quattro presenze fra Napoli, Fiorentina, Verona e Lazio, con il Milan gli è stato preferito Diouf.

Anche qui vale lo stesso discorso fatto per Goretzka. Al Napoli piace molto ma è complicatissimo che si possa spostare nella sessione invernale. In serie A ci sono anche altre due opzioni. La prima porta ad Atta dell’Udinese che in questa prima parte di stagione sta facendo vedere grandi cose. La famiglia Pozzo vuole blindarlo e la sua valutazione è già molto alta. Oltre a lui c’è Frendrup del Genoa”.