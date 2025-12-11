Marusic è stato proposto al Napoli a parametro zero (Romano)
Al momento il Napoli non sta lavorando realmente all’operazione. Non c’è alcuna offerta né una trattativa aperta.
Marusic può diventare una nuova opportunità di mercato per il Napoli: Manna è molto attivo e ora spunta un altro nome per le fasce.
Marusic a parametro zero
Fabrizio Romano ha raccontato sul suo canale YouTube:
“Si è parlato del Napoli come possibile opportunità per prendere Marusic a parametro zero, con voci che lo davano in trattativa con il club azzurro in vista dell’estate. Quello che posso dirvi è che, da quanto risulta a me, Marusic è stato semplicemente proposto a diverse squadre come occasione a parametro zero. Una normale dinamica di mercato per un giocatore in scadenza.
Ad oggi, però, non risulta che il Napoli stia lavorando attivamente all’operazione:
– non c’è un’offerta,
– non c’è una trattativa aperta,
– non c’è una spinta concreta per portarlo a Napoli.
È più una situazione legata agli agenti e all’entourage del calciatore, che stanno iniziando a sondare il mercato e a capire quali club possano essere interessati in vista della scadenza con la Lazio. Massimo rispetto per chi riporta notizie diverse, ma per ciò che risulta a me non c’è nessun dialogo avanzato né per gennaio, né per giugno a parametro zero. Questo è ciò che filtra sul nome di Marusic”.
A Manna piace Goretzka, il Bayern non sembra aprire. Le alternative sono Frattesi e Frendrup (Tmw)
Si legge così sul noto portale:
“L’idea è quella di intervenire con l’inserimento di un giocatore di qualità che possa subito alzare il livello. Già nei mesi scorsi il club azzurro ha sondato il terreno su vari profili e a breve deciderà su chi lanciarsi in maniera definitiva. Un’ipotesi all’estero è rappresentata da Goretzka. È chiaro che stiamo parlando di un giocatore di spessore internazionale, che farebbe proprio al caso del Napoli ma qui la strada è tutta in salita.
Il Bayern infatti non ha alcuna intenzione di cederlo a gennaio e Goretzka non sta facendo alcuna pressione per andare via. La società azzurra però è pronta ad entrare in campo qualora ci dovesse essere una minima apertura. In Italia ci sono invece altre soluzioni. Una di queste porta a Frattesi. Con l’arrivo di Chivu l’ex Sassuolo pensava di avere più spazio, in realtà lo scenario non è poi cambiato più di tanto rispetto al recente passato. Nelle ultime cinque partite di Serie A Frattesi ha infatti giocato trenta minuti, con quattro presenze fra Napoli, Fiorentina, Verona e Lazio, con il Milan gli è stato preferito Diouf.
Anche qui vale lo stesso discorso fatto per Goretzka. Al Napoli piace molto ma è complicatissimo che si possa spostare nella sessione invernale. In serie A ci sono anche altre due opzioni. La prima porta ad Atta dell’Udinese che in questa prima parte di stagione sta facendo vedere grandi cose. La famiglia Pozzo vuole blindarlo e la sua valutazione è già molto alta. Oltre a lui c’è Frendrup del Genoa”.