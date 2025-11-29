A Manna piace Goretzka, il Bayern non sembra aprire. Le alternative sono Frattesi e Frendrup (Tmw)

"Ci sarebbe anche Atta ma le possibilità che l'Udinese apra a gennaio sono basse, Frattesi invece ha giocato con Chivu solo 30 minuti nelle ultime 5 partite"

L’idea del Napoli è chiara. Come riporta Tuttomercatoweb, il centrocampo sarà la priorità del mercato di gennaio: non solo per l’assenza di De Bruyne che sarà lunga (almeno fino a marzo) ma anche per quella di Anguissa (che forse tornerà a fine gennaio ndr) e ora per quella di Gilmour, che salterà almeno 6-8 settimane se dovesse operarsi per pubalgia (la stessa operazione di Buongiorno pre-ritiro, per intenderci ndr). Tra i nomi fatti spicca quello di Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco.

Il Napoli su tre profili, il centrocampo è la priorità: spicca Goretzka (Tmw)

Si legge così sul noto portale:

“L’idea è quella di intervenire con l’inserimento di un giocatore di qualità che possa subito alzare il livello. Già nei mesi scorsi il club azzurro ha sondato il terreno su vari profili e a breve deciderà su chi lanciarsi in maniera definitiva. Un’ipotesi all’estero è rappresentata da Goretzka. È chiaro che stiamo parlando di un giocatore di spessore internazionale, che farebbe proprio al caso del Napoli ma qui la strada è tutta in salita.

Il Bayern infatti non ha alcuna intenzione di cederlo a gennaio e Goretzka non sta facendo alcuna pressione per andare via. La società azzurra però è pronta ad entrare in campo qualora ci dovesse essere una minima apertura. In Italia ci sono invece altre soluzioni. Una di queste porta a Frattesi. Con l’arrivo di Chivu l’ex Sassuolo pensava di avere più spazio, in realtà lo scenario non è poi cambiato più di tanto rispetto al recente passato. Nelle ultime cinque partite di Serie A Frattesi ha infatti giocato trenta minuti, con quattro presenze fra Napoli, Fiorentina, Verona e Lazio, con il Milan gli è stato preferito Diouf.

Anche qui vale lo stesso discorso fatto per Goretzka. Al Napoli piace molto ma è complicatissimo che si possa spostare nella sessione invernale. In serie A ci sono anche altre due opzioni. La prima porta ad Atta dell’Udinese che in questa prima parte di stagione sta facendo vedere grandi cose. La famiglia Pozzo vuole blindarlo e la sua valutazione è già molto alta. Oltre a lui c’è Frendrup del Genoa”