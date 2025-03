Goretzka ha fatto la differenza contro l’Italia, Nagelsmann inizialmente lo aveva escluso (Süddeutsche)

“Si è riconquistato un posto al Bayern e anche in Nazionale. L’allenatore lo ha definito «il più influente» nella partita di San Siro contro l’Italia”

Leon Goretzka ha risolto la partita d’andata in Nations League tra Italia e Germania. Il suo nome è stato molto discusso in terra tedesca per diverso tempo a causa delle sue prestazioni altalenanti al Bayern Monaco, ma ora – lo riporta la Suddeutsche – pare che il calciatore abbia in qualche modo mostrato di nuovo il suo spartito, la sua musica. Dal 2023, il Bayern Monaco aveva più volte cercato di cederlo, considerandolo non più indispensabile per il centrocampo bavarese. Anche in nazionale la sua situazione si era complicata: le prestazioni deludenti nelle amichevoli di novembre contro Turchia e Austria avevano convinto Nagelsmann a escluderlo dalla selezione per diverso tempo, preferendogli Pavlovic.

Goretzka ha fatto la differenza contro l’Italia, con un colpo di testa perfetto (Suddeutsche)

Nella recente sfida di Nations League contro l’Italia, Goretzka ha ribaltato la narrazione su di lui degli ultimi anni, diventando l’eroe della serata e riportando la Germania alla vittoria con un colpo di testa decisivo. Ne parla così il quotidiano tedesco:

“Dopo essersi riconquistato un posto al Bayern – dove l’anno scorso era stato considerato fuori forma – Goretzka è riuscito anche a rientrare in Nazionale. Non come semplice gregario, ma come giocatore decisivo e pericoloso sotto porta, definito da Nagelsmann «il più influente in campo». Il colpo di testa che ha deciso la sfida di Nations League a Milano ha reso la sua storia di riscatto perfetta. Goretzka aveva chiesto a Kimmich di calibrare meglio i suoi cross, come quest’ultimo ha raccontato: «Leon, già nel primo tempo, mi ha detto: “Crossi sempre 20 centimetri troppo alto per me”». Al calcio d’angolo del 75° minuto, la traiettoria era perfetta.

[…] «Abbiamo ritrovato un punto d’incontro – ora attacchiamo di nuovo», ha dichiarato Nagelsmann. I candidati Angelo Stiller, Pascal Groß e Robert Andrich ora hanno un nuovo concorrente. Pavlovic, al momento indisponibile, dovrà per ora accontentarsi della sua giovane età.

Dopo la partita, gli è stato chiesto a bordo campo: «Quanto è stato difficile il percorso per tornare?». Il centrocampista del Bayern ha fatto un’espressione poco entusiasta. «Ovviamente non è stato facile», ha risposto, «ma ormai è stato raccontato fin troppo… Credo che tutti possano immaginare che non sia stato piacevole». Punto e basta. Nessun altro sguardo al passato: «Preferisco guardare avanti». Quando ha lasciato lo stadio, aveva persino assoldato una guardia del corpo per evitare domande indiscrete.

ilnapolista © riproduzione riservata