Marianucci, Cagliari e Cremonese interessati per un prestito a gennaio (Di Marzio)

Luca Marianucci potrebbe lasciare Napoli nella sessione di mercato invernale per cercare minutaggio altrove, in prestito.

Marianucci può partire in prestito

Come riportato da Gianluca di Marzio sul suo sito:

Il difensore centrale, classe 2004 è finito sotto i riflettori di Cagliari e Cremonese. Il difensore è arrivato in maglia azzurra nella scorsa sessione di mercato dall’Empoli, con il club che ha versato 9 milioni di euro per acquistarlo. Dato il poco impiego, Marianucci potrebbe andare a collezionare minuti importanti, con il Cagliari e la Cremonese pronte ad approfittarne per rinforzare il proprio organico.

Una sola presenza in Serie A con gli azzurri in questa stagione per il difensore, nel match contro il Milan di campionato.

Le dichiarazioni del tecnico del Napoli dello scorso 2 ottobre:

«Gioca Marianucci che ha 21 anni che è titolare in Under 21, e si dice che non giocano i giovani. Poi giocano e si dice altro, facciamo pace col cervello, non pensate che se giocano è per dare un contentino. Se giocano è perché ci credo, lui è il futuro del Napoli così come Ambrosino e Vergara stanno crescendo e devono continuare così: se giocano non datemi del pazzo, perché non sarà così».