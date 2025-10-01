Conte: «I giovani? Marianucci ha 21 anni, lo faccio giocare e poi si dice altro. Fate pace col cervello»

Conte L’impatto di Hojlund con i due gol? «Rasmus è un giocatore di 22 anni, ha delle potenzialità importanti. Ciò che può fare, se ha voglia ma gliela facciamo trovare perchè è un ragazzo serio, è che ha spazi importanti per crescere. Sta iniziando a capire la posizione giusta, come attaccare la profondità. Noi abbiamo perso Lukaku che è stato un pilastro dello scudetto: l’ho sentito e gli faccio anche le condoglianze per la morte del papà. Romelu non c’è, abbiamo iniziato la stagione con assenze importanti, Rasmus è una grande risorsa e si vede che è giocatore. Sta a me e al mio staff implementare le conoscenze e migliorarlo per farlo diventare un crack. Ha grandi prospettive, ma come attaccante deve diventare un crack. Anche Lucca deve lavorare per cercare di alzare il livello. E Ambrosino su cui voglio spendere due parole, per lui e per Vergara: sono due ragazzi che si allenano e che stanno facendo miglioramenti importanti. Lo dico senza piaggeria, altrimenti sto zitto, ma sono due ragazzi che potrebbero avere spazio. Dev’essere chiaro. Gioca Marianucci che ha 21 anni che è titolare in Under 21, e si dice che non giocano i giovani. Poi giocano e si dice altro, facciamo pace col cervello, non pensate che se giocano è per dare un contentino. Se giocano è perché ci credo, Marianucci è il futuro del Napoli così come Ambrosino e Vergara stanno crescendo e devono continuare così: se giocano non datemi del pazzo, perché non sarà così».