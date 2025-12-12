Marianucci potrebbe lasciare il Napoli già gennaio: Torino e Cremonese sulle sue tracce

Luca Marianucci potrebbe salutare il Napoli già nella sessione di mercato di gennaio: ne parla Nicolò Schira su Tuttosport.

Marianucci, possibile una cessione a gennaio: i dettagli

Si legge su Tuttosport:

La partita tra Torino e Cremonese potrebbe giocarsi non solo allo stadio domani, ma pure sul mercato. Entrambe le formazioni sono infatti alla ricerca di un difensore centrale per rinforzarsi. Fari puntati sul centrale della nazionale Under 21 Luca Marianucci, di proprietà del Napoli dove finora ha giocato poco (appena 90 minuti). A causa della folta concorrenza il difensore livornese sta trovando ora poco spazio nelle file dei campioni d’Italia e probabilmente un semestre in prestito potrebbe risultare utile alla sua crescita. Ecco perché il Napoli ha aperto la porta a un possibile trasferimento: purché sia a titolo temporaneo, dato che in chiave futura l’ex Empoli rimane un elemento sul quale puntano con convinzione.

La Cremonese da qualche settimana monitora la vicenda e ha già sondato il terreno, complici gli ottimi rapporti con i campani, come dimostra l’operazione Zerbin confezionata ad agosto. Un affare tira l’altro. E il direttore sportivo grigiorosso Giacchetta appare intenzionato ad approfittarne, anche se da quelle parti le cose stanno andando alla grande. Motivo per cui non è detto che il tecnico Davide Nicola decida a gennaio di cambiare le sue gerarchie. Insomma, squadra che vince non si cambia.

Ecco perché il Napoli vuole valutare bene e con estrema attenzione tutti gli scenari; affinché possa essere trovata la soluzione ideale per valorizzare al meglio le doti di Marianucci.

L’interesse del Torino

E qui entra in gioco il Toro. In casa granata già in passato avevano sondato il terreno per il difensore toscano, anche a fine agosto quando Coco sembrava destinato ad accasarsi in Russia o in Qatar. Accordi saltati che alla fine hanno fatto desistere l’allora direttore tecnico Davide Vagnati e i suoi collaboratori. Attenzione però: si sussurra che pure Gianluca Petrachi sia tra gli estimatori di Marianucci, sul quale potrà chiedere facilmente consigli e delucidazioni all’amico fraterno Antonio Conte. Uno che ha avuto il coraggio di far esordire il classe 2004 da titolare contro il Milan a San Siro. Un feeling speciale che potrebbe, eventualmente, dare una mano al club di Cairo nella corsa al difensore.

Determinante in tal senso sarà la volontà del diretto interessato. Non è un mistero, infatti, che Marianucci voglia e abbia bisogno di giocare con continuità per non perdere la vetrina dell’Under 21. Con lo stesso ct Silvio Baldini che si era augurato nelle scorse settimane un maggior minutaggio per l’ex empolese, visto che nelle sue convocazioni privilegia chi riesce a giocare con continuità nel proprio club.