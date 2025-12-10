Manna: «Se dovessi blindare un giocatore, sarebbe difficile scegliere: in rosa ce ne sono davvero tanti»

A Prime Video: «Neres ora sta ritrovando continuità dopo un periodo in cui aveva avuto qualche piccolo problema».

Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Prime Video alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica.

Le parole di Manna

Perché hai puntato su Neres e come valuti il suo impatto?

«Al Benfica non era un titolare fisso, anche perché chiuso dalla presenza di Di María. Ora sta ritrovando continuità dopo un periodo in cui aveva avuto qualche piccolo problema.»

Quanto può influire un calendario così fitto sul percorso del Napoli?

«Dobbiamo fare più punti possibile. La Champions è un torneo molto complicato e partite come quella di stasera lo dimostrano.»

Se potessi scegliere un solo giocatore da blindare, chi sarebbe?

«Ce ne sono tanti, fare un solo nome sarebbe riduttivo.»

Mainoo, la trattativa tra i suoi agenti e Manna si fa sempre più interessante (Schira)

Su YouTube, Nico Schira continua ad aggiornare sull’emergenza centrocampo del Napoli:

“Conte non sbaglia una mossa, mentre porta da casa di Gasperini un successo pesante. Tuttavia, questo risultato va ora suffragato dagli acquisti del mercato.

Napoli ha bisogno di un paio di rinforzi, soprattutto a centrocampo, viste le numerose assenze e infortuni. Serve un innesto, dato che Anguissa e De Bruyne saranno fuori ancora per un po’. Inoltre, anche Gilmour si opererà oggi a Londra e starà fuori un paio di mesi a causa di un problema alla pubalgia.

Secondo me, Napoli ha bisogno di almeno un rinforzo, forse due, possibilmente in prestito o un under, così da non appesantire la questione stipendi, a meno che non ci siano altre uscite.

Mainoo è un centrocampista forte, classe 2005, che allo United fa la riserva: entra come quarto o quinto cambio ma vuole giocare di più. Il ragazzo è scontento e accetterebbe volentieri un prestito. Napoli dovrebbe fare questo tipo di operazione e, eventualmente, valutare in futuro se acquistarlo definitivamente, in base ai piani dei Red Devils.

La soluzione in prestito sta prendendo quota grazie ai contatti tra Stellar Group, l’agenzia che rappresenta Mainoo, e Giovanni Manna. Le parti stanno dialogando da tempo: ci sono stati contatti a fine agosto, la trattativa è stata riavviata a fine ottobre e nel mese di novembre ci sono stati due summit e una conference call. La sensazione è che Mainoo sia il principale obiettivo, e la formula del prestito potrebbe essere la più semplice da raggiungere.”