Manna: «Il risultato di oggi è decisivo per loro più che per noi, a noi interessa dare continuità»

Giovanni Manna, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha parlato della gara tra Napoli e Juventus, che scenderanno in campo al Maradona tra meno di un’ora. Di seguito quanto integralmente dichiarato.

Manna: «La maglia del Napoli è cucita per sognare»

«È una partita importante vedendo i risultati di oggi, classifica alla mano. Si tratta del terzo scontro diretto di fila, la Juve è forte e si sta ricostruendo secondo me. Ieri Spalletti ha detto che la maglia della Juve è cucita per vincere, quella del Napoli è cucita per sognare. Noi lavoriamo per questo ogni singolo giorno. Io penso che il risultato del campo oggi sia più decisivo per loro che per noi, noi dobbiamo dare continuità e siamo in grande emergenza. Non è mai stato un alibi e anzi, ci siamo anche caricati dentro questa situazione. Speriamo che i giocatori rientrino presto, ora non abbiamo scelta a centrocampo. Le partite si possono anche perdere, ma con l’atteggiamento giusto siamo noi, ecco. Mercato? Saremo pronti alle opportunità, recupereremo i nostri che sono determinanti. Ci sono anche delle uscite che possono far spazio a entrate, faremo di necessità virtù»

Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera, Neres, Højlund, Lang. All. Antonio Conte