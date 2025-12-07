Manna: «Il risultato di oggi è decisivo per loro più che per noi, a noi interessa dare continuità»
A Dazn: «Spalletti ha detto che la maglia della Juve è cucita per vincere? Quella del Napoli allora per sognare. Mercato? Qualche uscita può dare spazio a qualche entrata»
Giovanni Manna, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha parlato della gara tra Napoli e Juventus, che scenderanno in campo al Maradona tra meno di un’ora. Di seguito quanto integralmente dichiarato.
Manna: «La maglia del Napoli è cucita per sognare»
«È una partita importante vedendo i risultati di oggi, classifica alla mano. Si tratta del terzo scontro diretto di fila, la Juve è forte e si sta ricostruendo secondo me. Ieri Spalletti ha detto che la maglia della Juve è cucita per vincere, quella del Napoli è cucita per sognare. Noi lavoriamo per questo ogni singolo giorno. Io penso che il risultato del campo oggi sia più decisivo per loro che per noi, noi dobbiamo dare continuità e siamo in grande emergenza. Non è mai stato un alibi e anzi, ci siamo anche caricati dentro questa situazione. Speriamo che i giocatori rientrino presto, ora non abbiamo scelta a centrocampo. Le partite si possono anche perdere, ma con l’atteggiamento giusto siamo noi, ecco. Mercato? Saremo pronti alle opportunità, recupereremo i nostri che sono determinanti. Ci sono anche delle uscite che possono far spazio a entrate, faremo di necessità virtù»
Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali
Uomini contati per Conte a centrocampo che sceglie il 3-4-3 con Elmas. In attacco confermatissimo Neres (cinque le sue partecipazioni ai gol nelle ultime sei partite), accanto a Hojlund e Lang.
Luciano Spalletti torna a Napoli da ex e sfida per la prima volta in carriera in partite ufficiali Antonio Conte. Dopo aver registrato gli infortuni di Gatti e di Vlahovic, sceglie Koopmeiners come difensore centrale di sinistra accanto a Kalulu e Kelly (non ci sono sostituti in panchina). A centrocampo Thuram con Locatelli e McKennie. In attacco invece David e Openda con Zhegrova restano in panchina. La panchina di David e Openda è una chiara bocciatura del mercato juventino.