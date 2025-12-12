Messi avrà una statua in India alta 21 metri, domani l’inaugurazione (Rmc Sport)

In India, a Calcutta, è stata costruita una statua di ferro alta 21 metri dedicata a Lionel Messi, che raffigura l’argentino con la Coppa del Mondo vinta nel 2022.

La statua di Messi a Calcutta

Rmc Sport scrive:

In occasione di un tour di tre giorni in India, Lionel Messi inaugurerà una statua a sua somiglianza di 21 metri di altezza domani a Calcutta. Il monumento, che è stato costruito in 40 giorni, dimostra l’immensa popolarità della stella argentina nel Paese più popoloso del mondo. E’ atteso in India da questo sabato, in un Paese dove è venerato. Prova dell’incredibile mania in India, un club ha costruito una statua alta 21 metri. Tuttavia, l’argentino non potrà partecipare di persona all’inaugurazione della statua, per motivi di sicurezza.

Leo Messi’s 70 feet tall statue in Kolkata, India! This is incredible! Wow 🇮🇳😱 pic.twitter.com/ukQOCfoxKW — LEO MESSI FAN ZONE 🇦🇷🐐 (@LeoMessiFanZone) December 12, 2025

Qual era il tuo sogno d’infanzia?

«Sognavo di giocare per la prima squadra del Newell’s. Andavo allo stadio, giocavo lì e immaginavo di diventare un professionista. Poi tutto è cambiato a 13 anni quando sono andato al Barcellona. Ho vissuto esperienze che non avrei mai potuto immaginare. Fuori dal campo ero timido, ma in campo mi trasformavo, e succede ancora oggi».

Come vedi le possibilità dell’Argentina ai Mondiali?

«Abbiamo un gruppo di vincenti, con una mentalità forte che contagia tutti. Lo si vede in allenamento e in partita: tutti danno il massimo. Scaloni e il suo staff hanno creato un’atmosfera fantastica che facilita anche l’inserimento dei nuovi giocatori».

Cosa pensi del rapporto con Scaloni?

«Scaloni conosce bene i giocatori, sa come parlare con ognuno e motivarli. Ha portato nuovi talenti e considera tutti, indipendentemente dal club in cui giocano. Questo mantiene alta la motivazione della squadra».