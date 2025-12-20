La Coppa d’Africa si disputerà ogni 4 anni dal 2028, ha vinto Infantino (Guardian)

All’improvviso la Coppa d’Africa cambia format. Si terrà ogni 4 anni anziché 2, come dichiarato dalla Caf e del suo presidente Motsepe, praticamente quasi alla vigilia della prossima Coppa 2026. Dal 2028 quindi la competizione avrà luogo ogni 4 anni, come aveva da sempre proposto Infantino, le cui idee erano sempre state rigettate al mittente.

Coppa d’Africa ogni 4 anni a partire dal 2028, la svolta improvvisa della Caf (Guardian)

Scrive così il quotidiano britannico:

“La Coppa d’Africa si disputerà ogni quattro anni anziché ogni due a partire dal 2028, ha annunciato la Confederazione Africana di Calcio (Caf). Il torneo, che genera circa l’80% delle entrate della Caf, si è svolto ogni due anni sin dalla sua nascita nel 1957. […] Motsepe ha annunciato il lancio di una Lega delle Nazioni Africane annuale a partire dal 2029 per colmare questa lacuna, seguendo l’esempio dell’Europa che organizza il suo campionato ogni quattro anni.

«Storicamente, la Coppa delle Nazioni era la nostra risorsa principale, ma ora riceveremo risorse finanziarie ogni anno», ha affermato. «Si tratta di una nuova ed entusiasmante struttura che contribuirà a un’indipendenza finanziaria sostenibile e garantirà una maggiore sincronizzazione con il calendario Fifa». Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, aveva proposto di organizzare l’Afcon ogni quattro anni, ma la Caf aveva respinto la proposta perché faceva affidamento sui ricavi generati dal torneo. La scelta della data dell’Afcon è da tempo al centro di controversie, poiché di solito si svolge a metà stagione europea, costringendo i club a svincolare i giocatori. Questo problema avrebbe dovuto essere risolto spostandolo a metà anno dal 2019, ma i tornei in Camerun nel 2022 e in Costa d’Avorio nel 2024 sono stati nuovamente ospitati all’inizio dell’anno. Il torneo di quest’anno in Marocco è stato posticipato di sei mesi quando la Fifa ha introdotto la nuova Coppa del Mondo per Club, che si è tenuta negli Stati Uniti a giugno e luglio”.