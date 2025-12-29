Jorge Carrascal sul taccuino di Manna: sul piatto 20 milioni di euro (Ekrem Konur)

Esterno del Flamengo per cui il Marsiglia ha offerto 15 milioni, offerta però rifiutata. Il club brasiliano chiede di più. Potrebbero muoversi Napoli e Wolverhampton.

Napoli punta Jorge Carrascal, esterno del Flamengo per cui il Marsiglia ha offerto 15 milioni, rifiutati. Il club brasiliano chiede 20 milioni, cifra su cui Napoli e Wolverhampton potrebbero muoversi. Carrascal è apprezzato per sacrificio e continuità, ideale per le rotazioni offensive.

Napoli interessato a Jorge Carrascal

Ekrem Konur, esperto di calciomercato, scrive su X:

“Il Marsiglia ha presentato un’offerta ufficiale da 15 milioni di euro al Flamengo per Jorge Carrascal, ma è stata respinta.

De Zerbi ha approvato il profilo, ma il Flamengo chiede di più.

Napoli e Wolverhampton potrebbero farsi avanti con offerte da 20 milioni”.

Marseille made an official €15M bid to Flamengo for Jorge Carrascal but it was rejected! De Zerbi approved the profile, Flamengo demand more. Napoli & Wolves could move with €20M offers!

Di chi si tratta

È un esterno offensivo brasiliano che si è fatto notare di recente a livello internazionale, soprattutto nell’ultima Coppa Intercontinentale disputata dal Flamengo, dove – nonostante la sconfitta ai rigori contro il Psg – ha offerto una prestazione di alto profilo, dimostrando personalità e affidabilità nei momenti chiave.

Non è un giocatore che vive di numeri: in stagione ha chiuso con 2 gol e 5 assist, dati che raccontano solo in parte il suo contributo. Il suo valore sta soprattutto nel lavoro senza palla, nella disponibilità al sacrificio e nella continuità, caratteristiche che lo rendono un profilo molto apprezzato da allenatori esigenti come Antonio Conte.

Per caratteristiche ricorda, sotto alcuni aspetti, Politano: è un’ala “classica”, abituata a lavorare sulla fascia, puntare l’uomo e andare sul fondo. La produzione di assist è una costante del suo gioco, come dimostrano anche le esperienze precedenti alla Dinamo Mosca, dove tra gol e passaggi decisivi aveva mantenuto numeri solidi e continui.

In un contesto come quello del Napoli potrebbe rappresentare una soluzione utile nelle rotazioni, soprattutto per dare respiro a Politano e Neres, spesso impiegati con continuità sulla corsia di destra, garantendo intensità, equilibrio e affidabilità tattica.