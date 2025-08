Su Juanlu piombano i Wolves: offerti 17 milioni al Siviglia. Miretti e Gutierrez, il Napoli continua a trattare

Juanlu, Miretti, Gutierrez. Sono ancora tanti i nomi in entrata in casa Napoli. Ecco alcuni aggiornamenti sui principali obiettivi del momento per Manna.

Per quanto riguarda l’esterno del Siviglia, ecco quanto scritto dal giornalista di SportMediaset Orazio Accomando sul proprio account “X”, poco fa.

“Il Wolverhampton forte su Juanlu Sanchez del Siviglia, obiettivo di mercato del Napoli. Contatto diretto tra i club, con gli inglesi che presenteranno un’offerta da 17 milioni di euro per il laterale spagnolo. Il Napoli ha un’intesa di massima con il Siviglia e con il giocatore ma non ha ancora chiuso operazione. Situazione da monitorare”.

Queste invece le ultime su Fabio Miretti, riportate da Nicolò Schira sempre su “X”.

“Il Napoli sta ancora lavorando per provare ad ingaggiare Fabio Miretti dalla Juventus. Il Napoli è pronto a offrire 10 milioni di euro + bonus al club bianconero, che però vuole di più e non ha ancora deciso il futuro del calciatore. Per il centrocampista pronto uno stipendio da 1,7 milioni all’anno”.

#Napoli are still working to try to sign Fabio #Miretti from #Juventus. Napoli are ready to offer €10M + bonuses to #Juve, which want more and have no decided Miretti’s future yet. For the midfielder ready a salary of €1,7M/year. #transfers https://t.co/FjxrQ7Ude9

