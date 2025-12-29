João Cancelo escluso da Simone Inzaghi: fuori rosa fino a fine stagione
È finito nel mirino di diversi club di Premier League, tra cui Aston Villa, Manchester United e Tottenham, mentre in Portogallo il Benfica segue con interesse la situazione.
L’esperienza di João Cancelo all’Al-Hilal sembra già giunta al termine. Secondo il quotidiano saudita Arriyadiyah, Simone Inzaghi ha deciso di escludere il terzino portoghese dalla lista dei giocatori disponibili per la seconda parte della stagione di Saudi League. Una scelta netta che rappresenta una bocciatura tecnica e allontana Cancelo dal progetto del club di Riyad.
Questa esclusione rende quasi certo un suo addio nel mercato di gennaio. Arrivato con grandi aspettative e un curriculum di alto livello, Cancelo non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nello schema di Inzaghi. Il suo futuro sembra ora orientato verso un ritorno in Europa, una priorità per il giocatore.
Cancelo fuori rosa
L’eventuale partenza dall’Al-Hilal a parametro zero o con una cifra contenuta rende il terzino portoghese un’opportunità molto interessante, soprattutto per le squadre di Serie A che cercano profili con esperienza internazionale. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi importanti, visto che diversi club stanno monitorando con attenzione la situazione, approfittando della frattura ormai evidente tra Cancelo e il club saudita.
Sul fronte internazionale, Cancelo è finito nel mirino di diversi club di Premier League, tra cui Aston Villa, Manchester United e Tottenham, mentre in Portogallo il Benfica segue con interesse la situazione. Anche un ritorno al Barcellona non è da escludere del tutto, sebbene al momento sia un’ipotesi meno concreta.
Quello che appare certo è che l’esperienza saudita di João Cancelo, iniziata con grandi ambizioni, si concluderà prima del previsto. Il suo nome sarà uno dei protagonisti del mercato invernale, con un possibile ritorno in Europa sempre più vicino.