Insigne: «Ritorno in Serie A? Mi alleno sia in palestra che sul campo, poi vedremo cosa succederà»

Lorenzo Insigne ha fatto visita ai bambini ricoverati all’ospedale Santobono Pausilipon, portando libri e regali nel reparto di oncologia pediatrica. Al termine dell’incontro, l’ex capitano del Napoli ha condiviso alcune riflessioni.

Le parole di Insigne

«È complicato raccontare emozioni di questo tipo. Ho tre figli e posso solo immaginare ciò che provano i genitori, ai quali auguro di avere sempre tanta forza. Da parte mia sarò sempre disponibile per questa struttura, spero di essere riuscito a regalare un piccolo momento di gioia. La mappa del tifo nel reparto? Sono tutti napoletani, ed è giusto così. Un ritorno in Serie A? Mi alleno sia in palestra che sul campo, poi vedremo cosa succederà. Supercoppa? Mi auguro che sia il Napoli a sollevare il trofeo»

Su di lui, ricordiamo l’interesse della Lazio: Insigne-Lazio, accordo pronto. Contratto fino a giugno per 1,3 milioni (Repubblica)

Ieri, prima della sfida contro la Roma, a Dazn, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, era stato interrogato sul tema Lorenzo Insigne. Sembrava infatti che la trattativa con la Lazio si fosse arenata: «Non c’è il nostro zampino, ne abbiamo parlato a giugno e luglio in costruzione della squadra. In questo momento davanti siamo coperti, non c’è nulla con lui. Lorenzo è stato un grande giocatore del Napoli e gli facciamo in bocca al lupo per il suo futuro»

Questa mattina arriva, da Repubblica, la notizia che l’accordo con la Lazio invece c’è.