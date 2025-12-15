Incontrare Messi in India e farsi una foto con lui costava novemila euro (Marca)

Il tour di Leo Messi in India non si è limitato solo alla visita allo stadio di Calcutta e l’inaugurazione in città della sua statua. E’ stato organizzato un meet & greet con il calciatore argentino, un’esperienza che però aveva il costo di oltre 9mila euro.

Il tour di Messi in India: l’incontro con i fan

Marca scrive:

Una stretta di mano e una fotografia con Lionel Messi durante la sua visita in India sono costate ai suoi fan più di 9mila euro, secondo il sito ufficiale dell’organizzatore dell’esperienza. Il pacchetto esclusivo, con biglietti limitati, includeva un incontro personale con il calciatore argentino, una fotografia individuale, l’accesso ai posti premium per l’evento sportivo e una maglia ufficiale della Nazionale argentina firmata da Messi. I media locali hanno riferito che alcuni incontri privati con il giocatore, organizzati a porte chiuse per aziende e ospiti Vip, avrebbero raggiunto cifre molto più alte, fino a 100mila euro. Il prezzo più basso per gli eventi aperti al grande pubblico era di circa 35 euro.

La protesta dei tifosi allo stadio di Calcutta

Come riportato da Rmc Sport:

L’evento si è trasformato in un fiasco. Venendo a incontrare i suoi fan in India, Lionel Messi ha innescato scene caotiche allo stadio Salt Lake. Il campione del mondo argentino è stato brevemente sul prato dello stadio, circondato da una folla di giornalisti e fotografi, prima di partire per il suo prossimo evento della giornata. Non appena ha lasciato lo stadio, sono state lanciate bottiglie e sedili sulla pista di atletica che circonda lo stadio. Gli striscioni che raffiguravano l’otto volte Pallone d’Oro sono stati strappati, mentre i funzionari che lo avevano seguito sono stati fischiati. «Mio figlio era molto emozionato di vedere Messi. Penso che sia stata una truffa. Quando Messi è arrivato, tutti lo hanno circondato», ha spiegato un tifoso. «Abbiamo pagato 12mila rupie (113 euro) per vederlo, ma non ci siamo riusciti. E’ rimasto a malapena dieci minuti. Tutti i leader e i ministri lo hanno circondato. Non abbiamo visto niente. Non gli hanno neanche fatto fare un tiro in porta».