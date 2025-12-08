Il Milan rimonta due gol al Torino (2-3), vince e raggiunge il Napoli in testa alla classifica. Pulisic entra e fa doppietta

Il Milan rimonta due gol al Torino, vince e raggiunge il Napoli in testa alla classifica.

La strana coppia Milan-Napoli resiste in testa alla classifica di Serie A. Alla vittoria degli azzurri sulla Juventus per 2-1, risponde la squadra di Allegri che vince 3-2 sul campo del Torino. Vittoria rocambolesca perché dopo 17 minuti i rossoneri sono sotto di due gol. Prima rete di Vlasic su rigore (Maignan intuisce ma non riesce a deviare il tiro) e poi raddoppio di Zapata. La squadra di Allegri è svagata, lontana parente della squadra che fin qui aveva colpito per la capacità di attenzione e concentrazione. Con Pulisic in panchina perché reduce da un’influenza, Allegri perde anche Leao che si tocca la coscia (alla Vlahovic) dopo un tiro. Pochi minuti ed esce. Al suo posto entra Ricci.

Il primo squillo di tromba dei rossoneri lo suona Rabiot con un gran gol da fuori area. Nella ripresa, la partita cambia al minuto 66 con l’ingresso in campo di Pulisic. Lo statunitense ex Chelsea segna due gol in dieci minuti e completa la rimonta. Torino in zona retrocessione, ha quattro punti sul Pisa terzultimo.