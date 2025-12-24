Il 2025 è stato l’anno spartiacque della carriera di McTominay: da esubero a eroe popolare

L'analisi di Footmercato: "L’arrivo di De Bruyne in estate non ha cambiato nulla: McTominay non ha perso peso a centrocampo ed è stato fondamentale anche per portare la Scozia ai Mondiali”

Di seguito un’analisi firmata Footmercato, che ripercorre l’incredibile trasformazione di Scott McTominay: da esubero del Manchester United a protagonista assoluto a Napoli, fino a diventare uno dei simboli del calcio europeo nel 2025.

McTominay, da esubero a eroe popolare: i dettagli

Si legge su Footmercato:

“Dopo quasi 20 anni trascorsi allo United, dove aveva mostrato il suo potenziale ma faticato a imporsi pienamente sotto la guida di Erik ten Hag, il centrocampista scozzese non era più considerato un elemento centrale della rosa mancuniana. Eppure, la sua ultima stagione al Manchester United era stata solida, con 10 gol segnati e una Fa Cup conquistata, a dimostrazione del suo valore in campo.

“Nell’agosto 2024 passa al Napoli per circa 30 milioni di euro. Fin dal suo arrivo, McTominay si impone rapidamente nel 4-3-3 napoletano di Antonio Conte, al fianco di Anguissa, Lobotka e del connazionale Billy Gilmour, diventando presto un elemento imprescindibile della squadra.”

“McTominay è stato determinante nel successo del Napoli. Ha contribuito in modo decisivo alla conquista dello scudetto, realizzando 12 gol e servendo 4 assist in campionato. E nella loro seconda stagione insieme, Napoli e McTominay hanno già conquistato un trofeo: la Supercoppa Italiana 2025 contro il Bologna.”

Un cambio di status inevitabile

“A livello individuale, McTominay ha vissuto la migliore stagione della sua carriera, con 13 gol e 4 assist complessivi in tutte le competizioni, numeri impressionanti per un centrocampista. È entrato nella squadra dell’anno della Serie A, confermando ulteriormente il suo posto tra i migliori centrocampisti del campionato italiano. Anche al Pallone d’Oro si è messo in mostra, chiudendo al 18° posto, davanti a giocatori come Lautaro Martínez o João Neves e subito dietro Robert Lewandowski.”

“Anche sulla scena internazionale McTominay ha brillato con la Scozia. Nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 è stato uno dei principali artefici della qualificazione diretta del suo Paese. Contro la Danimarca, già al terzo minuto ha sbloccato il risultato con una spettacolare rovesciata, regalando un vantaggio cruciale alla sua squadra. “

“Dal Manchester United a Napoli, passando per una qualificazione storica ai Mondiali 2026 con la Scozia, McTominay ha saputo trasformare ogni sfida in un’opportunità, affermandosi come una delle grandi rivelazioni del calcio europeo dell’anno. L’arrivo di De Bruyne durante il mercato estivo non ha cambiato nulla: McTominay non ha perso influenza a centrocampo e continua ad assumersi pienamente il ruolo di leader della squadra, anche perché il belga ha subito un grave infortunio. In sintesi, il 2025 resterà un anno spartiacque nella carriera di Scott McTominay.”