Icardi esce dal dimenticatoio: River Plate, Elche e Oviedo lo vorrebbero a gennaio

Mauro Icardi starebbe pensando di lasciare il Galatasaray a gennaio. Ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e pare che il club turco gli abbia proposto di restare, ma tagliandosi lo stipendio. Con l’arrivo di Victor Osimhen, l’attaccante argentino non è più l’idolo dei tifosi e un punto di riferimento chiave della squadra.

Icardi sta pensando di lasciare il Galatasaray

Secondo quanto riportato da Footmercato:

L’ex attaccante del Paris Saint-Germain è a un punto di svolta nella sua carriera e dovrà fare una scelta nei prossimi giorni. Negli ultimi anni si è parlato di Mauro Icardi più per motivi extra-sportivi che per le sue prestazioni in campo. Nella stagione 2023/2024, al Galatasaray, aveva collezionato 25 gol e 9 assist in campionato; si era poi infortunato gravemente e i suoi affari familiari sono finiti in prima pagina sui quotidiani argentini. In questa stagione non ha più lo stesso status e la stessa importanza nel club turco.

Il suo contratto scade nel 2026 e il Galatasaray è pronto ad offrirgli un nuovo contratto di due anni. Ma a una condizione: dovrebbe abbassarsi significativamente lo stipendio per rimanere, addirittura un taglio del 50%. L’attaccante sta quindi pensando di andare via. All’età di 32 anni, l’argentino non ha carenza di opzioni. In primo luogo, un ritorno nel suo Paese, con il River Plate in pole. Ma anche due club della Liga lo monitorano: Elche e Oviedo, due neo-promosse che stanno lottando per la salvezza. Ha già detto no all’Arabia e al Qatar.